ВСУ атаковали месторасположение россиян в Запорожской области: подробности

Вооруженные силы Украины нанесли удар по скоплению россиян на оккупированной части Запорожской области. В результате атаки многие оккупанты получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

Также есть информация о большом количестве погибших, но, по словам Мелитопольского городского головы, она нуждается в уточнении.

"Медики были вынуждены работать и ночью, чтобы оказать помощь всем трехсотым", - объяснил Федоров.

По словам Федорова, после прилетов в местонахождение кафиров, больница во временно оккупированном Токмаке Запорожской области заполнена ранеными военнослужащими РФ.

"ВСУ снова попали точно в цель! В Токмаке больница заполнена ранеными россиянами", - говорится в сообщении.

Напомним, что ВСУ уничтожили более 10 беспилотников во время ночных массированных ударов.

Также в результате удара ВСУ были ликвидированы 10 военных инструкторов из Ирана, которые в оккупированном Крыму обучали россиян руководить дронами-камикадзе.

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