РосЗМІ стверджують, що HIMARS нібито вдарили по Білгородському водосховищу

Удари ЗСУ і терор з боку РФ

Зазначимо, що ЗСУ час від часу атакують військові об'єкти в РФ. Як правило, це удари по НПЗ, підстанціях ворога або інших об'єктах, які підтримують "військову машину" Кремля.

Водночас варто зазначити, які атаки здійснює РФ. Наприклад, у червні 2023 року окупанти завдали удару по Каховській ГЕС в Україні, яка розташована на базі Каховського водосховища.

У результаті в Херсонській області підтопило населені пункти, місцева влада оголосила евакуацію. Повідомлялося про жертви серед населення, а також екологічну катастрофу внаслідок удару по ГЕС, негативні наслідки для флори і фауни.

У 2025 році росіяни пообіцяли відновити Каховське водосховище "після завершення конфлікту".

У "Центрі протидії інформації" заявили, що насправді це лише спроба створити ілюзію піклування про людей в окупації та відвернути увагу від власних злочинів.