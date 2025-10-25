UA

Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

РосЗМІ стверджують, що HIMARS нібито вдарили по Білгородському водосховищу

Фото: у РФ кажуть, що три ракети HIMARS вдарили по водосховищу (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Маловічко Юлія

У Росії стверджують, що ЗСУ нібито атакували ракетами HIMARS греблю Білгородського водосховища. Унаслідок ударів є пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський паблік у Telegram MNS.

"За нашою інформацією, гідротехнічна споруда була атакована трьома реактивними снарядами HIMARS", - йдеться в повідомленні.

Також там додали, що внаслідок прильоту пошкоджено кілька будівель із технічним обладнанням, підйомні механізми одного зі спускних шлюзів і гребінь дамби.

Водночас сказано, що після обстеження гідротехнічного об'єкта було встановлено, що цілісність греблі Бєлгородського водосховища не порушено.

"Загрози затоплення найближчим населеним пунктам немає", - додали в пабліку.

 

Також MNS стверджує, що через атаку нібито постраждало двоє людей. Один із них росгвардієць.

Удари ЗСУ і терор з боку РФ

Зазначимо, що ЗСУ час від часу атакують військові об'єкти в РФ. Як правило, це удари по НПЗ, підстанціях ворога або інших об'єктах, які підтримують "військову машину" Кремля.

Водночас варто зазначити, які атаки здійснює РФ. Наприклад, у червні 2023 року окупанти завдали удару по Каховській ГЕС в Україні, яка розташована на базі Каховського водосховища.

У результаті в Херсонській області підтопило населені пункти, місцева влада оголосила евакуацію. Повідомлялося про жертви серед населення, а також екологічну катастрофу внаслідок удару по ГЕС, негативні наслідки для флори і фауни.

У 2025 році росіяни пообіцяли відновити Каховське водосховище "після завершення конфлікту".

У "Центрі протидії інформації" заявили, що насправді це лише спроба створити ілюзію піклування про людей в окупації та відвернути увагу від власних злочинів.

