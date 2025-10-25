РосСМИ утверждают, что HIMARS якобы ударили по Белгородскому водохранилищу

Удары ВСУ и террор со стороны РФ

Отметим, что ВСУ время от времени атакуют военные объекты в РФ. Как правило, это удары по НПЗ, подстанциям врага либо другим объектам, которые поддерживают "военную машину" Кремля.

В то же время стоит отметить, какие атаки совершает РФ. Например, в июне 2023 года оккупанты нанесли удар по Каховской ГЭС в Украине, которая находится на базе Каховского водохранилища.

В результате в Херсонской области подтопило населенные пункты, местные власти объявили эвакуацию. Сообщалось о жертвах среди населения, а также экологической катастрофе в результате удара по ГЭС, негативных последствиях для флоры и фауны.

В 2025 году россияне пообещали восстановить Каховское водохранилище "после завершения конфликта".

В "Центре противодействия информации" заявили, что на самом деле это лишь попытка создать иллюзию заботы о людях в оккупации и отвлечь внимание от собственных преступлений.