Окупанти обіцяють відновити Каховське водосховище: ЦПД розкрив мотиви Росії

Російські окупанти обіцяють відновити Каховське водосховище "після завершення конфлікту". Проте насправді це лише спроба створити ілюзію турботи та відвернути увагу від власних злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації .

За даними центру, очільник окупаційної адміністрації на Херсонщині Володимир Сальдо пообіцяв відновити Каховське водосховище. Однак, він відразу наголосив, що це можливо лише "після завершення конфлікту".

Також кремлівський гауляйтер, намагаючись зняти з Росії відповідальність за підрив Каховської ГЕС, вчергове повторив фейк про нібито руйнування дамби внаслідок "ракетних ударів ЗСУ".

"Хоча давно відомо, що насправді дамбу Каховської ГЕС у червні 2023 року підірвали саме російські війська, і це підтверджують численні міжнародні розслідування", - зазначили в ЦПД.

В центрі зазначили, що руйнування Каховської ГЕС призвело до масштабної техногенної катастрофи. Без води залишилися сотні тисяч гектарів сільськогосподарських угідь на півдні України, постраждали десятки населених пунктів, а також було знищено унікальні екосистеми.

"Очевидно, що для окупантів фраза "після завершення конфлікту" насправді означає "ніколи". А обіцянками відновити водосховище ворог лише намагається створити ілюзію "турботи" про жителів ТОТ та відвернути увагу від власних злочинів", - підкреслили в ЦПД.