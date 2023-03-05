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У ЗС Канади показали, як навчають українских військових опановувати танки Leopard 2

Фото: У ЗС Канади показали, як навчають українских військових опановувати танки Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Канадські військові разом із польськими та норвезькими колегами у Великій Британії навчають бійців ЗСУ опановувати німецькі танки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter збройних сил Канади.

Зазначається, що минулого місяця службовці проводили бойові стрільби та вивчали основи використання Leopard 2.

Нагадаємо, що українські військові проходять навчання на танках Leopard 2 також у Німеччині.

До слова, раніше ми повідомляли про те, що Польща прагне скоротити час навчання бійців ЗСУ на бойових танках Leopard із десяти до п'яти тижнів.

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