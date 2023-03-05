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В ВС Канады показали, как учат украинских военных овладевать танками Leopard 2

Фото: В ВС Канады показали, как учат украинских военных овладевать танками Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Канадские военные вместе с польскими и норвежскими коллегами в Великобритании учат бойцов ВСУ овладевать немецкими танками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter вооруженных сил Канады.

В прошлом месяце служащие проводили боевые стрельбы и изучали основы использования Leopard 2.

Напомним, что украинские военные проходят обучение на танках Leopard 2 также в Германии.

К слову, ранее мы сообщали о том, что Польша стремится сократить время обучения бойцов ВСУ на боевых танках Leopard с десяти до пяти недель.

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