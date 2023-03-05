В ВС Канады показали, как учат украинских военных овладевать танками Leopard 2

Канадские военные вместе с польскими и норвежскими коллегами в Великобритании учат бойцов ВСУ овладевать немецкими танками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter вооруженных сил Канады.

В прошлом месяце служащие проводили боевые стрельбы и изучали основы использования Leopard 2.

Напомним, что украинские военные проходят обучение на танках Leopard 2 также в Германии.

К слову, ранее мы сообщали о том, что Польша стремится сократить время обучения бойцов ВСУ на боевых танках Leopard с десяти до пяти недель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.