Зруйновано виробництво та склади: ''Вентиляційні системи'' розповіли про наслідки атаки

У ніч з 19 на 20 вересня 2026 року внаслідок ракетно-дронової атаки було зруйновано основні виробничі та складські площі підприємства ''Вентиляційні системи'' у Боярці. Працівники компанії не постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.
Підприємство зазнало значних руйнувань. Наразі компанія оцінює масштаби пошкоджень і працює над відновленням виробництва та логістики.
Фото: кадри зруйнованих складських площ підприємства ''Вентиляційні системи'' у Боярці (vents.ua)
Через завдані руйнування найближчим часом можливі перебої з наявністю та постачанням частини продукції. Команда підприємства працює над тим, щоб максимально швидко відновити поставки та виконання зобов’язань перед клієнтами і партнерами.
У компанії зазначили, що продовжують працювати. Про зміни у строках постачання та відновлення доступності продукції ''Вентиляційні системи'' обіцяють оперативно інформувати клієнтів і партнерів.
Фото: кадри зруйнованих складських площ підприємства ''Вентиляційні системи'' у Боярці (vents.ua)
Нагадаємо, 20 вересня унаслідок ворожих дій пошкоджено один із об'єктів мережі "ЕКО Маркет". Під час інциденту ніхто не постраждав, а сама торговельна мережа продовжує працювати у звичайному режимі.
У ніч на 21 вересня російські війська атакували Одеську область. Внаслідок удару спалахнули складські приміщення, які раніше вже зазнавали російської атаки.