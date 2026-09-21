UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Зруйновано виробництво та склади: ''Вентиляційні системи'' розповіли про наслідки атаки

10:52 21.09.2026 Пн
2 хв
aimg Анастасія Мацепа
Фото: підприємство ''Вентиляційні системи'' зазнало значних руйнувань унаслідок атаки (vents.ua)

У ніч з 19 на 20 вересня 2026 року внаслідок ракетно-дронової атаки було зруйновано основні виробничі та складські площі підприємства ''Вентиляційні системи'' у Боярці. Працівники компанії не постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

Підприємство зазнало значних руйнувань. Наразі компанія оцінює масштаби пошкоджень і працює над відновленням виробництва та логістики.

Фото: кадри зруйнованих складських площ підприємства ''Вентиляційні системи'' у Боярці (vents.ua)

Через завдані руйнування найближчим часом можливі перебої з наявністю та постачанням частини продукції. Команда підприємства працює над тим, щоб максимально швидко відновити поставки та виконання зобов’язань перед клієнтами і партнерами.

У компанії зазначили, що продовжують працювати. Про зміни у строках постачання та відновлення доступності продукції ''Вентиляційні системи'' обіцяють оперативно інформувати клієнтів і партнерів.

Фото: кадри зруйнованих складських площ підприємства ''Вентиляційні системи'' у Боярці (vents.ua)

Нагадаємо, 20 вересня унаслідок ворожих дій пошкоджено один із об'єктів мережі "ЕКО Маркет". Під час інциденту ніхто не постраждав, а сама торговельна мережа продовжує працювати у звичайному режимі.

У ніч на 21 вересня російські війська атакували Одеську область. Внаслідок удару спалахнули складські приміщення, які раніше вже зазнавали російської атаки.

Читайте також: Росія знищила до 90% продуктових складів: міністр пояснив, чи буде дефіцит
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
БояркаБізнесВійна в УкраїніАтака дронів