Разрушены производство и склады: ''Вентиляционные системы'' рассказали о последствиях атаки

Предприятие потерпело значительные разрушения. В настоящее время компания оценивает масштабы повреждений и работает над восстановлением производства и логистики.

Фото: кадры разрушенных складских площадей предприятия ''Вентиляционные системы'' в Боярке (vents.ua)

Из-за нанесенных разрушений в ближайшее время возможны перебои с наличием и поставкой части продукции. Команда предприятия работает над тем, чтобы максимально быстро возобновить поставки и исполнение обязательств перед клиентами и партнерами.

В компании отметили, что продолжают работать. Об изменениях в сроках поставки и восстановления доступности продукции ''Вентиляционные системы'' обещают оперативно информировать клиентов и партнеров.

Фото: кадры разрушенных складских площадей предприятия ''Вентиляционные системы'' в Боярке (vents.ua)