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Разрушены производство и склады: ''Вентиляционные системы'' рассказали о последствиях атаки

10:52 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Анастасия Мацепа
Фото: предприятие ''Вентиляционные системы'' испытало значительные разрушения в результате атаки (vents.ua)

В ночь с 19 на 20 сентября 2026 года в результате ракетно-дроновой атаки были разрушены основные производственные и складские площади предприятия ''Вентиляционные системы'' в Боярке. Сотрудники компании не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

Предприятие потерпело значительные разрушения. В настоящее время компания оценивает масштабы повреждений и работает над восстановлением производства и логистики.

Фото: кадры разрушенных складских площадей предприятия ''Вентиляционные системы'' в Боярке (vents.ua)

Из-за нанесенных разрушений в ближайшее время возможны перебои с наличием и поставкой части продукции. Команда предприятия работает над тем, чтобы максимально быстро возобновить поставки и исполнение обязательств перед клиентами и партнерами.

В компании отметили, что продолжают работать. Об изменениях в сроках поставки и восстановления доступности продукции ''Вентиляционные системы'' обещают оперативно информировать клиентов и партнеров.

Фото: кадры разрушенных складских площадей предприятия ''Вентиляционные системы'' в Боярке (vents.ua)

Напомним, 20 сентября в результате вражеских действий поврежден один из объектов сети "ЭКО Маркет" . В ходе инцидента никто не пострадал, а сама торговая сеть продолжает работать в обычном режиме.

В ночь на 21 сентября российские войска атаковали Одесскую область . В результате удара вспыхнули складские помещения, ранее уже подвергавшиеся российской атаке.

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