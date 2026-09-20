Росія завдала удару по складу "ЕКО Маркет", як працює мережа

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Унаслідок ворожих дій пошкоджено один із об'єктів мережі "ЕКО Маркет". Під час інциденту ніхто не постраждав, а сама торговельна мережа продовжує працювати у звичайному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку "ЕКО Маркет" в Instagram.

Деталі інциденту та стан працівників Сьогодні пошкоджень зазнав один зі складів компанії. Наразі увесь персонал перебуває у безпеці, співробітники живі та неушкоджені. У компанії висловили вдячність партнерам, рятувальникам і військовим за оперативну допомогу. Фото: РФ завдала удару по складу "ЕКО Маркет" (instagram.com/ekomarketua) Як працює мережа Незважаючи на подію, торговельні точки "ЕКО Маркет" продовжують функціонувати та обслуговувати покупців. Команда працює у надзвичайному режимі та робить усе необхідне, щоб забезпечити стабільні постачання товарів та втримати необхідну продукцію на полицях магазинів.