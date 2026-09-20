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Росія завдала удару по складу "ЕКО Маркет", як працює мережа

21:01 20.09.2026 Нд
2 хв
aimg Сергій Козачук
Росія завдала удару по складу "ЕКО Маркет", як працює мережа Фото: РФ завдала удару по складу "ЕКО Маркет" (instagram.com/ekomarketua)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Унаслідок ворожих дій пошкоджено один із об'єктів мережі "ЕКО Маркет". Під час інциденту ніхто не постраждав, а сама торговельна мережа продовжує працювати у звичайному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку "ЕКО Маркет" в Instagram.

Деталі інциденту та стан працівників

Сьогодні пошкоджень зазнав один зі складів компанії.

Наразі увесь персонал перебуває у безпеці, співробітники живі та неушкоджені.

У компанії висловили вдячність партнерам, рятувальникам і військовим за оперативну допомогу.

Росія завдала удару по складу &quot;ЕКО Маркет&quot;, як працює мережа

Фото: РФ завдала удару по складу "ЕКО Маркет" (instagram.com/ekomarketua)

Як працює мережа

Незважаючи на подію, торговельні точки "ЕКО Маркет" продовжують функціонувати та обслуговувати покупців.

Команда працює у надзвичайному режимі та робить усе необхідне, щоб забезпечити стабільні постачання товарів та втримати необхідну продукцію на полицях магазинів.

Компенсації воєнних збитків

Російські війська систематично завдають ударів по цивільній та логістичній інфраструктурі України, завдаючи збитків продовольчому сектору.

Попри це, українські ритейлери швидко відновлюють логістичні ланцюжки та продовжують забезпечувати населення необхідними продуктами.

Нагадаємо, для підтримки підприємців Мінекономіки розробляє нову модель компенсацій воєнних збитків бізнесу. У межах ініціативи планується створити спеціальний фонд обсягом 3-4 мільярди доларів, який покриватиме перші збитки підприємств від атак.

Крім того, нещодавно Кабмін відніс Київ та Київську область до територій підвищеного ризику. Це дасть змогу підприємствам у столичному регіоні скористатися програмою державного страхування майна від воєнних загроз.

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