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Зруйновано виробництво та склади: ''Вентиляційні системи'' розповіли про наслідки атаки

10:52 21.09.2026 Пн
2 хв
aimg Анастасія Мацепа
Зруйновано виробництво та склади: ''Вентиляційні системи'' розповіли про наслідки атаки Фото: підприємство ''Вентиляційні системи'' зазнало значних руйнувань унаслідок атаки (vents.ua)
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У ніч з 19 на 20 вересня 2026 року внаслідок ракетно-дронової атаки було зруйновано основні виробничі та складські площі підприємства ''Вентиляційні системи'' у Боярці. Працівники компанії не постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

Підприємство зазнало значних руйнувань. Наразі компанія оцінює масштаби пошкоджень і працює над відновленням виробництва та логістики.

Зруйновано виробництво та склади: ''Вентиляційні системи'' розповіли про наслідки атаки

Фото: кадри зруйнованих складських площ підприємства ''Вентиляційні системи'' у Боярці (vents.ua)

Через завдані руйнування найближчим часом можливі перебої з наявністю та постачанням частини продукції. Команда підприємства працює над тим, щоб максимально швидко відновити поставки та виконання зобов’язань перед клієнтами і партнерами.

У компанії зазначили, що продовжують працювати. Про зміни у строках постачання та відновлення доступності продукції ''Вентиляційні системи'' обіцяють оперативно інформувати клієнтів і партнерів.

Зруйновано виробництво та склади: ''Вентиляційні системи'' розповіли про наслідки атаки

Фото: кадри зруйнованих складських площ підприємства ''Вентиляційні системи'' у Боярці (vents.ua)

Нагадаємо, 20 вересня унаслідок ворожих дій пошкоджено один із об'єктів мережі "ЕКО Маркет". Під час інциденту ніхто не постраждав, а сама торговельна мережа продовжує працювати у звичайному режимі.

У ніч на 21 вересня російські війська атакували Одеську область. Внаслідок удару спалахнули складські приміщення, які раніше вже зазнавали російської атаки.

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