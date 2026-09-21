Зруйновано виробництво та склади: ''Вентиляційні системи'' розповіли про наслідки атаки

У ніч з 19 на 20 вересня 2026 року внаслідок ракетно-дронової атаки було зруйновано основні виробничі та складські площі підприємства ''Вентиляційні системи'' у Боярці. Працівники компанії не постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії .

Підприємство зазнало значних руйнувань. Наразі компанія оцінює масштаби пошкоджень і працює над відновленням виробництва та логістики.

Фото: кадри зруйнованих складських площ підприємства ''Вентиляційні системи'' у Боярці (vents.ua)

Через завдані руйнування найближчим часом можливі перебої з наявністю та постачанням частини продукції. Команда підприємства працює над тим, щоб максимально швидко відновити поставки та виконання зобов’язань перед клієнтами і партнерами.

У компанії зазначили, що продовжують працювати. Про зміни у строках постачання та відновлення доступності продукції ''Вентиляційні системи'' обіцяють оперативно інформувати клієнтів і партнерів.

Фото: кадри зруйнованих складських площ підприємства ''Вентиляційні системи'' у Боярці (vents.ua)