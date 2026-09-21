Разрушены производство и склады: ''Вентиляционные системы'' рассказали о последствиях атаки

В ночь с 19 на 20 сентября 2026 года в результате ракетно-дроновой атаки были разрушены основные производственные и складские площади предприятия ''Вентиляционные системы'' в Боярке. Сотрудники компании не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании .

Предприятие потерпело значительные разрушения. В настоящее время компания оценивает масштабы повреждений и работает над восстановлением производства и логистики.

Фото: кадры разрушенных складских площадей предприятия ''Вентиляционные системы'' в Боярке (vents.ua)

Из-за нанесенных разрушений в ближайшее время возможны перебои с наличием и поставкой части продукции. Команда предприятия работает над тем, чтобы максимально быстро возобновить поставки и исполнение обязательств перед клиентами и партнерами.

В компании отметили, что продолжают работать. Об изменениях в сроках поставки и восстановления доступности продукции ''Вентиляционные системы'' обещают оперативно информировать клиентов и партнеров.

Фото: кадры разрушенных складских площадей предприятия ''Вентиляционные системы'' в Боярке (vents.ua)