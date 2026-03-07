Зруйновано частину будинку, жертва і десяток постраждалих: фото наслідків прильоту в Харкові

Фото: наслідки удару ракети в багатоповерхівку (ДСНС Харківщини)

За його словами, відомо про 10 постраждалих, серед яких діти 11 та 6 років, а також дівчина 17 років. Мер міста Ігор Терехов повідомляв про жертву удару.

Синєгубов також повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу відбулась руйнація під'їзду житлового пʼятиповерхового будинку та руйнування двох поверхів сусіднього будинку.

"На місці удару триває пошуково-рятувальна операція. За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати 10 людей, серед яких дитина.

Всі екстрені служби працюють в посиленому режим", - додав наччальник ОВА..