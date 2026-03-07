UA

Зруйновано частину будинку, жертва і десяток постраждалих: фото наслідків прильоту в Харкові

04:15 07.03.2026 Сб
2 хв
Під завалами все ще можуть перебувати 10 людей, серед яких дитина
aimg Маловічко Юлія
Фото: працівники ДСНС на місці зруйнованого будинку в Харкові (ДСНС Харківщини)

Харківська ОВА показала кадри наслідків прильоту ракети в багатоповерхівку в Харкові, внаслідок чого 10 осіб постраждали, серед яких діти, а ще одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Чиновник показав наслідки ракетного удару по Київському району Харкова.

Фото: наслідки удару ракети в багатоповерхівку (ДСНС Харківщини)

За його словами, відомо про 10 постраждалих, серед яких діти 11 та 6 років, а також дівчина 17 років. Мер міста Ігор Терехов повідомляв про жертву удару.

Синєгубов також повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу відбулась руйнація під'їзду житлового пʼятиповерхового будинку та руйнування двох поверхів сусіднього будинку.

"На місці удару триває пошуково-рятувальна операція. За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати 10 людей, серед яких дитина.
Всі екстрені служби працюють в посиленому режим", - додав наччальник ОВА..

Обстріл Харкова та України 7 березня

Нагадаємо, росіяни вдарили балістикою по висотці в Харкові вночі 7 березня. Повідомлялось про людей під завалами та десяток постраждалих. Ще відомо, що було влучання "Шахеду" в Києвському районі та удар таким же дроном у промисловій зоні Основ’янського району міста.

Загалом РФ вночі 7 березня завдала масованого удару по всій Україні - окрім вже звичних атак на Київ, Одесу та інші регіони, ракети досягли західних областей - повідомлялось про вибухи у Чернівцях.

Більше про нічний обстріл РФ читайте в матеріалі РБК-Україна.

