Разрушена часть дома, жертва и десяток пострадавших: фото последствий прилета в Харькове

Фото: последствия удара ракеты в многоэтажку (ГСЧС Харьковщины)

По его словам, известно о 10 пострадавших, среди которых дети 11 и 6 лет, а также девушка 17 лет. Мэр города Игорь Терехов сообщал о жертве удара.

Синегубов также сообщил, что в результате вражеского обстрела произошло разрушение подъезда жилого пятиэтажного дома и разрушение двух этажей соседнего дома.

"На месте удара продолжается поисково-спасательная операция. По предварительной информации, под завалами могут находиться 10 человек, среди которых ребенок. Все экстренные службы работают в усиленном режиме", - добавил наччальник ОВА.