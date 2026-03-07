RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Разрушена часть дома, жертва и десяток пострадавших: фото последствий прилета в Харькове

04:15 07.03.2026 Сб
2 мин
Под завалами все еще могут находиться 10 человек, среди которых ребенок
aimg Маловичко Юлия
Фото: работники ГСЧС на месте разрушенного дома в Харькове (ГСЧС Харьковщины)

Харьковская ОВА показала кадры последствий прилета ракеты в многоэтажку в Харькове, в результате чего 10 человек пострадали, среди которых дети, а еще один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Чиновник показал последствия ракетного удара по Киевскому району Харькова.

Фото: последствия удара ракеты в многоэтажку (ГСЧС Харьковщины)

По его словам, известно о 10 пострадавших, среди которых дети 11 и 6 лет, а также девушка 17 лет. Мэр города Игорь Терехов сообщал о жертве удара.

Синегубов также сообщил, что в результате вражеского обстрела произошло разрушение подъезда жилого пятиэтажного дома и разрушение двух этажей соседнего дома.

"На месте удара продолжается поисково-спасательная операция. По предварительной информации, под завалами могут находиться 10 человек, среди которых ребенок. Все экстренные службы работают в усиленном режиме", - добавил наччальник ОВА.

Обстрел Харькова и Украины 7 марта

Напомним, россияне ударили баллистикой по высотке в Харькове ночью 7 марта. Сообщалось о людях под завалами и десятке пострадавших. Еще известно, что было попадание "Шахеда" в Киевском районе и удар таким же дроном в промышленной зоне Основянского района города.

В целом РФ ночью 7 марта нанесла массированный удар по всей Украине - кроме уже привычных атак на Киев, Одессу и другие регионы, ракеты достигли западных областей - сообщалось о взрывах в Черновцах.

Больше о ночном обстреле РФ читайте в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ХарьковВойна в УкраинеАтака дронов