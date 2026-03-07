Разрушена часть дома, жертва и десяток пострадавших: фото последствий прилета в Харькове

Харьковская ОВА показала кадры последствий прилета ракеты в многоэтажку в Харькове, в результате чего 10 человек пострадали, среди которых дети, а еще один человек погиб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Чиновник показал последствия ракетного удара по Киевскому району Харькова.
По его словам, известно о 10 пострадавших, среди которых дети 11 и 6 лет, а также девушка 17 лет. Мэр города Игорь Терехов сообщал о жертве удара.
Синегубов также сообщил, что в результате вражеского обстрела произошло разрушение подъезда жилого пятиэтажного дома и разрушение двух этажей соседнего дома.
"На месте удара продолжается поисково-спасательная операция. По предварительной информации, под завалами могут находиться 10 человек, среди которых ребенок. Все экстренные службы работают в усиленном режиме", - добавил наччальник ОВА.
Напомним, россияне ударили баллистикой по высотке в Харькове ночью 7 марта. Сообщалось о людях под завалами и десятке пострадавших. Еще известно, что было попадание "Шахеда" в Киевском районе и удар таким же дроном в промышленной зоне Основянского района города.
В целом РФ ночью 7 марта нанесла массированный удар по всей Украине - кроме уже привычных атак на Киев, Одессу и другие регионы, ракеты достигли западных областей - сообщалось о взрывах в Черновцах.
Больше о ночном обстреле РФ читайте в материале РБК-Украина.