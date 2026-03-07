Під ударом Київ, Харків та Одеса: все про масовану нічну атаку по Україні

Російські окупанти в ніч проти на 7 березня вчергове здійснюють комбінований удар по Україні. Потужні вибухи пролунали щонайменше у Києві, Харкові та Одесі

РБК-Україна розповідає все, що відомо станом на зараз.

Головне:

Росіяни запустили групи дронів, балістику

Ворог вивів у Чорне море носії "Калібрів" і запустив крилаті ракети

Вибухи лунали у Києві, Харкові та Одесі

Чим атакують росіяни

За даними Повітряних сил ЗСУ, починаючи з вечора, 6 березня, у низці областей України були зафіксовані цілі групи безпілотників росіян.

Групи дронів фіксували щонайменше у Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Миколаївській та Київській областях. Окрім того, їх зафіксували над Чорним морем в напрямку Одеси.

Починаючи з 01:35 росіяни здійснили кілька серій пусків балістики. Ракети неодноразово летіли на Київ, під удар потрапив і Харків.

Окрім того, о 02:24 Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Вже через кілька хвилин перша група ракет залетіла через Миколаївську область і частина з них тримала курс на західні регіони, зокрема, Чернівецьку область.

Які міста опинилися під ударом РФ

Київ

У Києві ще з вечора 6 березня оголосили тривогу. Потім був відбій, але в ніч на 7 березня знову пролунала тривога. Причиною стала загроза дронів, після чого орієнтовно о 01:20 на околицях столиці та в Ірпені було чути вибухи.

Починаючи з 01:35 і протягом подальшої години Київ кілька разів був під ударом балістики. Моніторингові канали писали, що всього за годину на столицю було запущено близько десятка ракет.

Наразі, попередньо, у Деснянському районі є наслідки.Проте у КМВА поки що не уточнили, які саме.

Харків

Другим містом, яке потрапило під обстріл балістики став Харків. Згідно місцевих каналів, неодноразово лунали вибухи, були припущення й про дрони.

Однак офіційно чітко відомо, що у Київському районі зафіксовано пряме влучання балістики по багатоповерхівці. Через на місці атаки значні руйнування та виникла пожежа. Детальніше про перші наслідки - читайте за цим посиланням.

Одеса

Відомо, що місто Одеса в період з 01:37 і протягом подальшої години кілька разів було під ударом дронів. Офіційно про наслідки поки невідомо, хоча місцеві пабліки починають поширювати деяку інформацію.

Чернівецька область

Після 02:30 під ударом дронів та крилатих ракет опинилася Чернівецька область. Зокрема, місцеві пабліки написали про вибухи у місті Новодністровськ і припускають, що, ймовірно, ціллю росіян є Дністровска ГЕС.