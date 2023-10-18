Зруйнований під'їзд, є загиблі та зниклі. Що відомо про удар по будинку у Запоріжжі

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Telegram очільника Запорізької ОВА Юрія Малашка, секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, президента Володимира Зеленського, омбудсмена Дмитра Лубінця, Facebook-сторінки Національної поліції та ДСНС.

Удар по житловому будинку

Повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили о 1:30. Тоді ж у Запоріжжі пролунали потужні вибухи. Військові та місцева влада попереджали про загрозу застосування балістики ворогом.

Пізніше стало відомо, що окупанти вдарили по Запоріжжю ракетами, тип яких поки не називають. Росіяни влучили у житлову п'ятиповерхівку у центральній частині міста.

Фото: окупанти вдарили ракетами по будинку (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Поліція та рятувальники повідомили, що окупанти зруйнували під'їзд, а саме з 5 по 3 поверхи. Президент уточнив, що зруйновано 8 квартир.

Є жертви та зниклі

За останніми даними, внаслідок атаки росіян загинули двоє осіб, попередньо, чоловіки. Поранення отримали чоловіки 25 і 29 років, а також 48-річна жінка.

Також троє осіб вважаються зниклими безвісти. На місці трагедії триває розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи.

Фото: порятунок постраждалих у Запоріжжі (facebook.com/UA.National.Police)

Рятувальники після удару евакуювали близько 50 мешканців будинку, а також показали, перші хвилини після обстрілу та порятунок постраждалого з-під завалів.

Реакція Зеленського

Глава держави також відреагував на нічний цинічний удар загарбників по п'ятиповерхівці у Запоріжжі. Він висловив співчуття рідним загиблих через ракетну атаку ворога.

"Держава-зло продовжує свою тактику війни із цивільними, свій терор. Я дякую всім, хто не залишається байдужим і допомагає нам його долати. Зробимо все, щоб держава-терорист понесла справедливу відповідальність. Російський терор має програти", - зазначив він.

Фото: Зеленський показав наслідки удару (t.me/V_Zelenskiy_official)