Зруйнований під'їзд, є загиблі та зниклі. Що відомо про удар по будинку у Запоріжжі

Російська армія вночі 18 жовтня підступно атакувала Запоріжжя ракетами. Під удар ворога потрапила п'ятиповерхівка.
Що відомо про наслідки обстрілу Запоріжжя - у матеріалі РБК-Україна нижче.
При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Telegram очільника Запорізької ОВА Юрія Малашка, секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, президента Володимира Зеленського, омбудсмена Дмитра Лубінця, Facebook-сторінки Національної поліції та ДСНС.
Удар по житловому будинку
Повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили о 1:30. Тоді ж у Запоріжжі пролунали потужні вибухи. Військові та місцева влада попереджали про загрозу застосування балістики ворогом.
Пізніше стало відомо, що окупанти вдарили по Запоріжжю ракетами, тип яких поки не називають. Росіяни влучили у житлову п'ятиповерхівку у центральній частині міста.
Фото: окупанти вдарили ракетами по будинку (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Поліція та рятувальники повідомили, що окупанти зруйнували під'їзд, а саме з 5 по 3 поверхи. Президент уточнив, що зруйновано 8 квартир.
Є жертви та зниклі
За останніми даними, внаслідок атаки росіян загинули двоє осіб, попередньо, чоловіки. Поранення отримали чоловіки 25 і 29 років, а також 48-річна жінка.
Також троє осіб вважаються зниклими безвісти. На місці трагедії триває розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи.
Фото: порятунок постраждалих у Запоріжжі (facebook.com/UA.National.Police)
Рятувальники після удару евакуювали близько 50 мешканців будинку, а також показали, перші хвилини після обстрілу та порятунок постраждалого з-під завалів.
Реакція Зеленського
Глава держави також відреагував на нічний цинічний удар загарбників по п'ятиповерхівці у Запоріжжі. Він висловив співчуття рідним загиблих через ракетну атаку ворога.
"Держава-зло продовжує свою тактику війни із цивільними, свій терор. Я дякую всім, хто не залишається байдужим і допомагає нам його долати. Зробимо все, щоб держава-терорист понесла справедливу відповідальність. Російський терор має програти", - зазначив він.
Фото: Зеленський показав наслідки удару (t.me/V_Zelenskiy_official)
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