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Разрушен подъезд, есть погибшие и пропавшие. Что известно об ударе по дому в Запорожье

Фото: оккупанты 18 октября ударили по дому в Запорожье (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия ночью 18 октября коварно атаковала Запорожье ракетами. Под удар врага попала пятиэтажка.

Что известно о последствиях обстрела Запорожья - в материале РБК-Украина ниже.

При подготовке материала использовались источники: Telegram главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, президента Владимира Зеленского, омбудсмена Дмитрия Лубинца, Facebook-страницы Национальной полиции и ГСЧС.

Удар по жилому дому

Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена в 1:30. Тогда же в Запорожье прогремели мощные взрывы. Военные и местные власти предупреждали об угрозе применения баллистики врагом.

Позже стало известно, что оккупанты ударили по Запорожью ракетами, тип которых пока не называют. Россияне попали в жилую пятиэтажку в центральной части города.

 

Фото: оккупанты ударили ракетами по дому (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Полиция и спасатели сообщили, что оккупанты разрушили подъезд, а именно с 5 по 3 этаж. Президент уточнил, что разрушены 8 квартир.

 

Есть жертвы и пропавшие

По последним данным, в результате атаки россиян погибли два человека, предварительно, мужчины. Ранения получили мужчины 25 и 29 лет, а также 48-летняя женщина.

Также три человека считаются пропавшими без вести. На месте трагедии продолжается разбор завалов и поисково-спасательные работы.

 

Фото: спасение пострадавших в Запорожье (facebook.com/UA.National.Police)

Спасатели после удара эвакуировали около 50 жильцов дома, а также показали первые минуты после обстрела и спасение пострадавшего из-под завалов.

 

Реакция Зеленского

Глава государства отреагировал на ночной циничный удар захватчиков по пятиэтажке в Запорожье. Он выразил соболезнования родным погибших из-за ракетной атаки врага.

"Страна-зло продолжает свою тактику войны с гражданскими, свой террор. Я благодарю всех, кто не остается равнодушным и помогает нам его преодолевать. Сделаем все, чтобы страна-террорист понесла справедливую ответственность. Российский террор должен проиграть", - отметил он.

Фото: Зеленский показал последствия удара (t.me/V_Zelenskiy_official)

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