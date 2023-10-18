У Запоріжжі є загроза обвалу будинку, в який влучила російська ракета

У Запоріжжі можуть обвалитися конструкції будинки, який вночі 18 жовтня обстріляли російські окупанти.

Про це заявила речниця ДСНС Запорізької області Юлія Баришева, повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "5 редакція".

На місці ракетного удару у Запоріжжі тривають аварійні роботи. Але через загрозу обвалу будинку рятувальникам небезпечно продовжувати рятувально-пошукові роботи.

"Наразі існує загроза обвалу конструкцій будинку. Після того, як рятувальники знімуть нависаючі конструкції, які становлять загрозу, вони зможуть продовжити роботи всередині будинку", - сказала речниця.

За її словами, під завалами п'ятиповерхівки можуть перебувати троє людей.

Окупантами атакували С-300

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в ефірі телемарафону повідомив, що окупанти випустили по Запоріжжю ракети С-300 з окупованої території Запорізької області.

За його словами, внаслідок удару пошкоджений не лише будинок, але й церкву. Після завершення рятувально-пошукових робіт будівлю буде законсервовано, а згодом - відновлено.

Нічний удар по Запоріжжю

В ніч на 18 жовтня окупанти завдали ракетного удару по п'ятиповерхівці у Запоріжжі. Внаслідок атаки зруйновано декілька поверхів одного під'їзду.

Через дії російських терористів загинули двоє людей, ще троє отримали поранення. Також троє осіб вважаються безвісти зниклими. На місці удару тривають пошукові роботи.

Що відомо про наслідки обстрілу Запоріжжя - у матеріалі РБК-Україна.

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