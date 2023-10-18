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Зеленський відреагував на удар по будинку в Запоріжжі: російський терор має програти

Середа 18 жовтня 2023 08:45
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Зеленський відреагував на удар по будинку в Запоріжжі: російський терор має програти Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський назвав російський ракетний удар по житловому будинку у Запоріжжі продовженням країною-агресором своєї тактики терору - війни із мирним населенням.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram глави держави.

"Запоріжжя. Ракетні удари терористів по місту, по інфраструктурі, житловому будинку - звичайній п'ятиповерхівці. Зруйновано 8 квартир. Є поранені та загиблі. Під завалами можуть бути люди", - розповів президент.

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи, додав він.

Зеленський висловив співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули через російський терор.

"Держава-зло продовжує свою тактику війни із цивільними, свій терор. Я дякую всім, хто не залишається байдужим і допомагає нам його долати. Зробимо все, щоб держава-терорист понесла справедливу відповідальність. Російський терор має програти", - наголосив президент.

Зеленський відреагував на удар по будинку в Запоріжжі: російський терор має програти

Місце події у Запоріжжі - будинок, по якому влучила російська ракета (фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Ракетний обстріл Запоріжжя 18 жовтня

Цієї ночі війська РФ випустили по Запоріжжю шість ракет, тип яких ще встановлюється - одна з них потрапила до багатоповерхового житлового будинку в центральній частині міста. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще троє були травмовані.

Як розповів в.о. мера Запоріжжя Анатолій Куртєв, внаслідок удару будинок було зруйновано. Голова Запорізької військової адміністрації Юрій Малашко уточнив, що внаслідок нічного удару по Запоріжжю поранення отримали чоловіки 25 і 29 років, а також 48-річна жінка. Загиблі - двоє чоловіків.

Профільні служби евакуювали близько 50 мешканців будинку, який потрапив під ракетний обстріл.

Пошуково-рятувальні роботи тривають, під завалами можуть перебувати ще троє мешканців будинку.

Раніше в поліції показали відео порятунку людини з-під завалів запорізької багатоповерхівки.

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Володимир Зеленський Запоріжжя ракетный удар
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