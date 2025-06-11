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Пожежі, зруйновані дачі: з'явилися фото наслідків атаки РФ по Одеській області

Фото: Наслідки дронового удару по Одещині (t.me/odesa_prokuratura)
Автор: Ірина Глухова

Одещина пережила ще одну ніч дронового терору росіян. 11 червня під ударом опинилися Ізмаїльський та Білгород-Дністровський райони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

В результаті атаки пошкоджено дачні будинки, господарські споруди, склади, автомобілі та навіть цивільні човни. Остаточний список зруйнованого майна ще уточнюється - на місці працюють слідчі й прокурори, які фіксують наслідки обстрілів.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину - російські військові вчергове вдарили по мирній інфраструктурі.

Водночас у прокуратурі показали наслідки російської атаки ударними безпілотниками.

 Фото: Наслідки дронового удару по Одещині (t.me/odesa_prokuratura)

В Одеській області в ніч на 11 червня двічі оголошували повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

Перша тривога пролунала о 1:44, коли Повітряні сили зафіксували рух ворожих дронів із боку Чорного моря у напрямку Вилкового. Сигнал відбою пролунав о 2:24.

Під час другої тривоги, яка тривала з 4:15 до 4:47, безпілотники наближалися до Білгород-Дністровського району.

Обстріли України 11 червня

Сьогодні вночі російські терористи атакували країну 85 ударними дронами типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Також ворог застосував балістичну ракету "Іскандер-М". Атака велася з шести напрямків. Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

В Одеській області російські терористи пошкодили дронами дачні будинки, господарчі споруди та легкові автомобілі.

Внаслідок ударів у Харкові пошкоджені будинки, є загиблі та десятки поранених серед цивільного населення.

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ОдесаВійна в УкраїніАтака дронів