Пожары, разрушенные дачи: появились фото последствий атаки РФ по Одесской области

В результате атаки повреждены дачные дома, хозяйственные постройки, склады, автомобили и даже гражданские лодки. Окончательный список разрушенного имущества еще уточняется - на месте работают следователи и прокуроры, которые фиксируют последствия обстрелов.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по факту военного преступления - российские военные в очередной раз ударили по мирной инфраструктуре.

В то же время в прокуратуре показали последствия российской атаки ударными беспилотниками.

Фото: Последствия дронового удара по Одесской области (t.me/odesa_prokuratura)

В Одесской области в ночь на 11 июня дважды объявляли воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников.

Первая тревога прозвучала в 1:44, когда Воздушные силы зафиксировали движение вражеских дронов со стороны Черного моря в направлении Вилково. Сигнал отбоя прозвучал в 2:24.

Во время второй тревоги, которая длилась с 4:15 до 4:47, беспилотники приближались к Белгород-Днестровскому району.