UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зруйновані будинки та безлюдні вулиці: військові показали розтрощені околиці Бахмута (відео)

Ілюстративне фото: військові показали розтрощені околиці Бахмута (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові показали околиці міста-фортеці Бахмута, де точаться активні бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 3 окрему штурмову бригаду.

"Зруйновані будинки і безлюдні села. Відлига в окопах і сирі поля. Так сьогодні виглядає фронт на околицях Бахмута", - зазначили військові.

На відео видно, як захисники проїжджають вулицею, на якій не залишилося жодного вцілілого будинку.

Також бійці продемонстрували окопи та позиції українських військових, з яких вони відкривають вогонь проти російських загарбників, які вторглися на нашу землю.

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що оборона Бахмута закладає підґрунтя для подальшого контрнаступу українських захисників.

Зазначимо, що нещодавно Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому вирішили утримувати Бахмут.

До того ж РБК-Україна розповідало, чому Україна продовжує оборону Бахмута попри застереження західних партнерів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БахмутВійна Росії проти України