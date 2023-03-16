Разрушенные дома и безлюдные улицы: военные показали разбитые окрестности Бахмута (видео)

"Разрушены дома и безлюдные села. Оттепель в окопах и сырые поля. Так сегодня выглядит фронт на окраинах Бахмута", - отметили военные.

На видео видно, как защитники проезжают по улицу, на которой не осталось ни одного уцелевшего дома.

Также бойцы продемонстрировали окопы и позиции украинских военных, из которых они открывают огонь против российских захватчиков, которые вторглись на нашу землю.