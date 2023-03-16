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Разрушенные дома и безлюдные улицы: военные показали разбитые окрестности Бахмута (видео)

Иллюстративное фото: военные показали разбитые окрестности Бахмута (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные показали окрестности города-крепости Бахмута, где идут активные боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 3 отдельную штурмовую бригаду.

"Разрушены дома и безлюдные села. Оттепель в окопах и сырые поля. Так сегодня выглядит фронт на окраинах Бахмута", - отметили военные.

На видео видно, как защитники проезжают по улицу, на которой не осталось ни одного уцелевшего дома.

Также бойцы продемонстрировали окопы и позиции украинских военных, из которых они открывают огонь против российских захватчиков, которые вторглись на нашу землю.

Напомним, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что оборона Бахмута закладывает основу для дальнейшего контрнаступления украинских защитников.

Отметим, что недавно Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором решили удерживать Бахмут.

К тому же РБК-Украина рассказывало, почему Украина продолжает оборону Бахмута, несмотря на предупреждения западных партнеров.

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БахмутВойна России против Украины