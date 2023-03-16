Зруйновані будинки та безлюдні вулиці: військові показали розтрощені околиці Бахмута (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 3 окрему штурмову бригаду .

"Зруйновані будинки і безлюдні села. Відлига в окопах і сирі поля. Так сьогодні виглядає фронт на околицях Бахмута", - зазначили військові.

На відео видно, як захисники проїжджають вулицею, на якій не залишилося жодного вцілілого будинку.

Також бійці продемонстрували окопи та позиції українських військових, з яких вони відкривають вогонь проти російських загарбників, які вторглися на нашу землю.