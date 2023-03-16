Зруйновані будинки та безлюдні вулиці: військові показали розтрощені околиці Бахмута (відео)
Українські військові показали околиці міста-фортеці Бахмута, де точаться активні бойові дії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 3 окрему штурмову бригаду.
"Зруйновані будинки і безлюдні села. Відлига в окопах і сирі поля. Так сьогодні виглядає фронт на околицях Бахмута", - зазначили військові.
На відео видно, як захисники проїжджають вулицею, на якій не залишилося жодного вцілілого будинку.
Також бійці продемонстрували окопи та позиції українських військових, з яких вони відкривають вогонь проти російських загарбників, які вторглися на нашу землю.
Нагадаємо, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що оборона Бахмута закладає підґрунтя для подальшого контрнаступу українських захисників.
Зазначимо, що нещодавно Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому вирішили утримувати Бахмут.
До того ж РБК-Україна розповідало, чому Україна продовжує оборону Бахмута попри застереження західних партнерів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.