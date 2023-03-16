ua ru
Чт, 16 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Разрушенные дома и безлюдные улицы: военные показали разбитые окрестности Бахмута (видео)

Новина українською →
Четверг 16 марта 2023 16:10
Разрушенные дома и безлюдные улицы: военные показали разбитые окрестности Бахмута (видео) Иллюстративное фото: военные показали разбитые окрестности Бахмута (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные показали окрестности города-крепости Бахмута, где идут активные боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 3 отдельную штурмовую бригаду.

"Разрушены дома и безлюдные села. Оттепель в окопах и сырые поля. Так сегодня выглядит фронт на окраинах Бахмута", - отметили военные.

На видео видно, как защитники проезжают по улицу, на которой не осталось ни одного уцелевшего дома.

Также бойцы продемонстрировали окопы и позиции украинских военных, из которых они открывают огонь против российских захватчиков, которые вторглись на нашу землю.

Напомним, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что оборона Бахмута закладывает основу для дальнейшего контрнаступления украинских защитников.

Отметим, что недавно Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором решили удерживать Бахмут.

К тому же РБК-Украина рассказывало, почему Украина продолжает оборону Бахмута, несмотря на предупреждения западных партнеров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бахмут Война России против Украины
NEWS
На штурмах Угледара россияне теряют почти 90% личного состава: карты боев от ISW
На штурмах Угледара россияне теряют почти 90% личного состава: карты боев от ISW
DAILY
Как Николаев отбил атаки россиян и не дал Путину захватить юг Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Как Николаев отбил атаки россиян и не дал Путину захватить юг Украины