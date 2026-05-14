Обстріл Києва Суд щодо Єрмака Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Зруйновані будинки, пожежі та поранені: ДСНС показала наслідки масованої атаки на Київ

05:58 14.05.2026 Чт
2 хв
Наслідки обстрілів зафіксовані одразу в декількох районах столиці
aimg Юлія Маловічко
Фото: рятувальники на виклику (ДСНС Києва)

Держслужба з надзвичайних ситуацій показала кадри столиці після атаки Росії в ніч на четвер. На фото - зруйновані будинки, дим та пожежі, евакуація потерпілих і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост ДСНС Києва.

Читайте також: НАТО терміново змінює підхід до озброєнь через війну в Україні

"Сьогодні росія підступно атакувала Київ. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові забудови та цивільна інфраструктура у кількох районах міста", - написали у пресслужбі.

Також у ДСНС розповіли детально, які наслідки фіксуються у кожному з районів. Зокрема:

  • у Дарницькому районі є влучання в багатоповерховий житловий будинок, де обрушились конструкції. 10 осіб врятовано, проводиться аварійно-рятувальні роботи для пошуку постраждалих. За іншою адресою зафіксовано падіння уламків на територію АЗС;
  • в Соломʼянському районі сталось загоряння припаркованого автомобіля;
  • у Голосіївському районі міста виявлені уламки на проїжджій частині;
  • у Святошинському районі зафіксовано падіння уламків на відкриту територію;
  • в Оболонському районі зафіксовано падіння уламків на відкритий території та на трьох поверхову будівлю паркінгу та бізнес центру. Також за іншою адресою уламки пошкодили квартиру в житловому будинку на 12 поверсі та влучання в 25 поверхову недобудову, є травмовані.
  • у Дніпровському районі внаслідок атаки сталось загоряння на даху пʼяти поверхового житлового будинку. Виявлено одного потерпілого. За іншою влучання БпЛА в пʼятиповерхівку. Також зафіксовано ураження приватного житлового будинку. За іншою адресою внаслідок атаки сталось загоряння декількох гаражів та припаркованого автомобіля.

Мер Віталій Кличко у свою чергу додав, що станом на ранок 14 травня відомо про дев'ятьох постраждалих внаслідок масованої атаки ворога на столицю. Поранених госпіталізували до медзакладів міста, а ще двом людям надали допомогу амбулаторно.

Фото: рятувальники на місцях надзвичайних подій у Києві (ДСНС Києва)

Найголовніще щодо наслідків атаки РФ на Київ

Нагадаємо, серед районів Києва, які сьогодні стали жертвою атак агресора: Дніпровський, Дарницький, Солом'янський, Голосіївський, Святошинський, Оболонь.

Було відомо про численні пожежі, пошкодження житлових будинків та автомобілів, пошкодження нежитлових будівель, ТЦ та на АЗС; повідомлялось про людей під завалами.

Росіяни скерували на столицю в ніч на четвер дрони, балістику та крилаті ракети. Наразі наслідки обстрілу уточнюються.

