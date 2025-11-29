Побиті будинки, перекинуті авто та вогонь з-під землі: репортаж РБК-Україна з Київщини

Російські війська сьогодні вночі, 29 листопада, здійснили комбіновану атаку на Україну. Основний вектор обстрілу припав на Київ та область.

РБК-Україна в репортажі показує наслідки ворожої атаки по Київській області в ніч на 29 листопада.

Зазначається, що внаслідок ворожого удару у Київській області поранення отримали щонайменше 14 осіб у п’яти районах області. Так, у Броварському районі постраждали троє людей: одну особу госпіталізовано, двом іншим допомогу надали на місці.

У Бучанському районі поранено шістьох: дві людини госпіталізовані, чотирьом надали допомогу на місці.

На відео можна помітити знищені авто та зруйновані житлові будинки, а також вирву і пошкоджену газову інфраструктуру. Також у Бучанському районі області пошкоджено депо "Нової пошти".

В Обухівському районі травмовано двох жителів. У Вишгородському районі одна людина отримала осколкові поранення – її госпіталізували.

У Фастівському районі дві жінки отримали гостру реакцію на стрес, медичну допомогу надано на місці. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. За даними ДСНС, через пошкодження інфраструктури знеструмлено 78 населених пунктів, аварійні служби працюють над відновленням.