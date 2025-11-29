Побиті будинки, перекинуті авто та вогонь з-під землі: репортаж РБК-Україна з Київщини
Російські війська сьогодні вночі, 29 листопада, здійснили комбіновану атаку на Україну. Основний вектор обстрілу припав на Київ та область.
РБК-Україна в репортажі показує наслідки ворожої атаки по Київській області в ніч на 29 листопада.
Зазначається, що внаслідок ворожого удару у Київській області поранення отримали щонайменше 14 осіб у п’яти районах області. Так, у Броварському районі постраждали троє людей: одну особу госпіталізовано, двом іншим допомогу надали на місці.
У Бучанському районі поранено шістьох: дві людини госпіталізовані, чотирьом надали допомогу на місці.
На відео можна помітити знищені авто та зруйновані житлові будинки, а також вирву і пошкоджену газову інфраструктуру. Також у Бучанському районі області пошкоджено депо "Нової пошти".
В Обухівському районі травмовано двох жителів. У Вишгородському районі одна людина отримала осколкові поранення – її госпіталізували.
У Фастівському районі дві жінки отримали гостру реакцію на стрес, медичну допомогу надано на місці. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. За даними ДСНС, через пошкодження інфраструктури знеструмлено 78 населених пунктів, аварійні служби працюють над відновленням.
Масований удар по Україні 29 листопада
Нагадаємо, в ніч на 29 листопада Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами, зокрема Київ та Київська область. У деяких районах столиці після атаки РФ фіксуються перебої зі світлом, а місто Фастів Київської області - повністю знеструмлене.
Також повідомлялося, що російські війська атакували енергетичну інфраструктуру України ударними дронами та ракетами. Внаслідок обстрілу сотні тисяч абонентів залишились без світла.
За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія масовано атакувала Україну, застосувавши 36 ракет різних типів та 596 дронів. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.
Детальніше про наслідки масованого удару по Києву - читайте у матеріалі РБК-Україна.