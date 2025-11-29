Побитые дома, опрокинутые авто и огонь из-под земли: репортаж РБК-Украина из Киевской области

Российские войска сегодня ночью, 29 ноября, осуществили комбинированную атаку на Украину. Основной вектор обстрела пришелся на Киев и область.

РБК-Украина в репортаже показывает последствия вражеской атаки по Киевской области в ночь на 29 ноября.

Отмечается, что в результате вражеского удара в Киевской области ранения получили по меньшей мере 14 человек в пяти районах области. Так, в Броварском районе пострадали три человека: один человек госпитализирован, двум другим помощь оказали на месте.

В Бучанском районе ранены шесть человек: два человека госпитализированы, четырем оказали помощь на месте.

На видео можно заметить уничтоженные авто и разрушенные жилые дома, а также воронку и поврежденную газовую инфраструктуру. Также в Бучанском районе области повреждено депо "Новой почты".

В Обуховском районе травмированы два жителя. В Вышгородском районе один человек получил осколочные ранения - его госпитализировали.

В Фастовском районе две женщины получили острую реакцию на стресс, медицинская помощь оказана на месте. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. По данным ГСЧС, из-за повреждения инфраструктуры обесточены 78 населенных пунктов, аварийные службы работают над восстановлением.