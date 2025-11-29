ua en ru
Сб, 29 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Побитые дома, опрокинутые авто и огонь из-под земли: репортаж РБК-Украина из Киевской области

Суббота 29 ноября 2025 14:40
UA EN RU
Побитые дома, опрокинутые авто и огонь из-под земли: репортаж РБК-Украина из Киевской области Фото: репортаж РБК-Украина из Киевской области после обстрела РФ ()
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 29 ноября, осуществили комбинированную атаку на Украину. Основной вектор обстрела пришелся на Киев и область.

РБК-Украина в репортаже показывает последствия вражеской атаки по Киевской области в ночь на 29 ноября.

Отмечается, что в результате вражеского удара в Киевской области ранения получили по меньшей мере 14 человек в пяти районах области. Так, в Броварском районе пострадали три человека: один человек госпитализирован, двум другим помощь оказали на месте.

В Бучанском районе ранены шесть человек: два человека госпитализированы, четырем оказали помощь на месте.

На видео можно заметить уничтоженные авто и разрушенные жилые дома, а также воронку и поврежденную газовую инфраструктуру. Также в Бучанском районе области повреждено депо "Новой почты".

В Обуховском районе травмированы два жителя. В Вышгородском районе один человек получил осколочные ранения - его госпитализировали.

В Фастовском районе две женщины получили острую реакцию на стресс, медицинская помощь оказана на месте. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. По данным ГСЧС, из-за повреждения инфраструктуры обесточены 78 населенных пунктов, аварийные службы работают над восстановлением.

Массированный удар по Украине 29 ноября

Напомним, в ночь на 29 ноября Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами, в частности Киев и Киевская область. В некоторых районах столицы после атаки РФ фиксируются перебои со светом, а город Фастов Киевской области - полностью обесточен.

Также сообщалось, что российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Украины ударными дронами и ракетами. В результате обстрела сотни тысяч абонентов остались без света.

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия массированно атаковала Украину, применив 36 ракет различных типов и 596 дронов. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.

Подробнее о последствиях массированного удара по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область Нова пошта Вторжение России в Украину
Новости
Рои дронов и баллистика. Все о последствиях комбинированной атаки на Киев
Рои дронов и баллистика. Все о последствиях комбинированной атаки на Киев
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает