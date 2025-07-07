Скільки коштують долар і євро на початку тижня: обмінні пункти оновили курси

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс на 7 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7341 гривень за 1 долар (+0,0102 грн).

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подешевшала, але коштує дорожче 49 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,72-41,76 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, євро по 48,60 гривень.

Станом на ранок 7 липня середній курс продажу долара не змінився - 41,95 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 49,50 гривень.

Коментар НБУ

Як зазначили в НБУ, у червні чистий попит на валюту в Україні майже не змінився, чому сприяла невизначеність щодо позицій долара як світової резервної валюти.

Курсові курсові коливання були помірними та двосторонніми: середній офіційний курс гривні до долара незначно послабився (на 0,1%), а різниця з готівковим не перевищувала 0,3%.

Водночас середній курс до євро впав на 2,1% під впливом динаміки валютної пари EUR/USD,

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