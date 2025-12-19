Зростання цін на пальне не буде: Свириденко про ситуацію з обстрілом мосту Одеса-Ізмаїл

Кабмін терміново працює над ліквідацією наслідків обстрілу основного мосту, який з'єднує Одесу за Ізмаїл. Окрім того, забезпечується альтернативне транспортне сполучення і не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлію Свириденко.
"Передусім забезпечуємо максимально можливе альтернативне транспортне сполучення між частинами Одеського регіону", - йдеться у повідомленні.
Як пише Свириденко, до роботи залучені всі профільні служби. Уряд координує дії з міжнародними партнерами. За словами глави Кабміну, регіон забезпечений усіма необхідними ресурсами для збереження гуманітарної стабільності.
"Цінових коливань, зокрема зростання вартості пального, не буде. Забезпечуємо стабільну роботу банківської та платіжної систем", - інформує вона.
Окрім того, уряд спрощує умови пасажирських перевезень, насамперед автобусного сполучення, а паралельно розширює можливості залізничного транспорту.
"Особливу увагу приділяємо умовам для безперервної роботи бізнесу. Віце-прем’єр-міністр Олексій Кулеба визначений відповідальним в Уряді за координацію всіх відповідних дій", - резюмувала Свириденко.
Нагадаємо, 14 грудня російські окупанти атакували міст у Затоці. Ворог направив на нього близько 40 дронів, з них 20 влучили в ціль.
Через кілька днів, 18 грудня, окупанти завдали удару дронами по мосту біля села Маяки. Крім того, після авіаційного удару в Одеській області тимчасово обмежили рух транспорту до окремих пунктів пропуску на українсько-молдавському кордоні. Зокрема, 19 грудня в Одеській ОВА повідомили, що у зв'язку з атакою рух вантажного транспорту по трасі М-15 "Одеса-Рені" припинено.
Як пояснив Олексій Кулеба, основна мета таких атак - тиснути на цивільне населення, ускладнювати пересування і порушити постачання та стабільну роботу регіонів поблизу фронту.
Детальні про те, чому РФ атакує мости, зокрема, біля села Маяки - читайте в матеріалі РБК-Україна.