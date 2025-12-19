Зростання цін на пальне не буде: Свириденко про ситуацію з обстрілом мосту Одеса-Ізмаїл

"Передусім забезпечуємо максимально можливе альтернативне транспортне сполучення між частинами Одеського регіону", - йдеться у повідомленні.

Як пише Свириденко, до роботи залучені всі профільні служби. Уряд координує дії з міжнародними партнерами. За словами глави Кабміну, регіон забезпечений усіма необхідними ресурсами для збереження гуманітарної стабільності.

"Цінових коливань, зокрема зростання вартості пального, не буде. Забезпечуємо стабільну роботу банківської та платіжної систем", - інформує вона.

Окрім того, уряд спрощує умови пасажирських перевезень, насамперед автобусного сполучення, а паралельно розширює можливості залізничного транспорту.

"Особливу увагу приділяємо умовам для безперервної роботи бізнесу. Віце-прем’єр-міністр Олексій Кулеба визначений відповідальним в Уряді за координацію всіх відповідних дій", - резюмувала Свириденко.