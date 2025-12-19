RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Роста цен на топливо не будет: Свириденко о ситуации с обстрелом моста Одесса-Измаил

Фото: поврежденный мост в Одесской области (t.me/svyrydenkoy/1228)
Автор: Эдуард Ткач

Кабмин срочно работает над ликвидацией последствий обстрела основного моста, который соединяет Одессу с Измаилом. Кроме того, обеспечивается альтернативное транспортное сообщение и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

"Прежде всего обеспечиваем максимально возможное альтернативное транспортное сообщение между частями Одесского региона", - говорится в сообщении.

Как пишет Свириденко, к работе привлечены все профильные службы. Правительство координирует действия с международными партнерами. По словам главы Кабмина, регион обеспечен всеми необходимыми ресурсами для сохранения гуманитарной стабильности.

"Ценовых колебаний, в частности роста стоимости топлива, не будет. Обеспечиваем стабильную работу банковской и платежной систем", - информирует она.

Кроме того, правительство упрощает условия пассажирских перевозок, прежде всего автобусного сообщения, а параллельно расширяет возможности железнодорожного транспорта.

"Особое внимание уделяем условиям для непрерывной работы бизнеса. Вице-премьер-министр Алексей Кулеба определен ответственным в Правительстве за координацию всех соответствующих действий", - резюмировала Свириденко.

Атаки РФ по мостам возле Одессы

Напомним, 14 декабря российские оккупанты атаковали мост в Затоке. Враг направил на него около 40 дронов, из них 20 попали в цель.

Через несколько дней, 18 декабря, оккупанты нанесли удар дронами по мосту возле села Маяки. Кроме того, после авиационного удара в Одесской области временно ограничили движение транспорта к отдельным пунктам пропуска на украинско-молдавской границе. В частности, 19 декабря в Одесской ОВА сообщили, что в связи с атакой движение грузового транспорта по трассе М-15 "Одесса-Рени" прекращено.

Как пояснил Алексей Кулеба, основная цель таких атак - давить на гражданское население, затруднять передвижение и нарушить снабжение и стабильную работу регионов вблизи фронта.

Подробные о том, почему РФ атакует мосты, в частности, возле села Маяки - читайте в материале РБК-Украина.

