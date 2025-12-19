Роста цен на топливо не будет: Свириденко о ситуации с обстрелом моста Одесса-Измаил

"Прежде всего обеспечиваем максимально возможное альтернативное транспортное сообщение между частями Одесского региона", - говорится в сообщении.

Как пишет Свириденко, к работе привлечены все профильные службы. Правительство координирует действия с международными партнерами. По словам главы Кабмина, регион обеспечен всеми необходимыми ресурсами для сохранения гуманитарной стабильности.

"Ценовых колебаний, в частности роста стоимости топлива, не будет. Обеспечиваем стабильную работу банковской и платежной систем", - информирует она.

Кроме того, правительство упрощает условия пассажирских перевозок, прежде всего автобусного сообщения, а параллельно расширяет возможности железнодорожного транспорта.

"Особое внимание уделяем условиям для непрерывной работы бизнеса. Вице-премьер-министр Алексей Кулеба определен ответственным в Правительстве за координацию всех соответствующих действий", - резюмировала Свириденко.