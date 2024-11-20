Зроблений на базі танку Т-72: що відомо про бронемашину WZT-3, яку буде експлуатувати ЗСУ
Міністерство оборони України допустило до експлуатації у Збройних силах бронемашину WZT-3. Вона виготовлена на базі танку Т-72.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
За даними Міністерства, ця бронемашина призначена для евакуації важкої бронетехніки з поля бою та її ремонту у польових умовах.
WZT-3 було виготовлено на базі танку Т-72. Зокрема, замість башти було встановлено потужний кран, лебідку, електрозварювальний апарат та інше устаткування для ремонту.
Також WZT-3 може здійснювати розгородження, проводити земляні роботи з облаштування позицій. З озброєння WZT-3 має два кулемети 12,7 та 7,62 мм, системи стеження.
Нове озброєння у ЗСУ
Раніше ми писали про те, що за поточний рік було допущено до експлуатації понад 900 нових зразків озброєння та військової техніки.
Зокрема, в Уряді заявили, що Україна за рік здатна виробити понад 3 млн дронів різних типів.
Нещодавно Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації Збройних сил України бронеавтомобіль підвищеної прохідності "Зубр". Він вирізняється мобільністю й маневровістю.
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