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Зроблений на базі танку Т-72: що відомо про бронемашину WZT-3, яку буде експлуатувати ЗСУ

Середа 20 листопада 2024 14:42
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Зроблений на базі танку Т-72: що відомо про бронемашину WZT-3, яку буде експлуатувати ЗСУ Фото: бронемашина WZT-3 (flickr com)
Автор: Наталія Кава

Міністерство оборони України допустило до експлуатації у Збройних силах бронемашину WZT-3. Вона виготовлена на базі танку Т-72.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

За даними Міністерства, ця бронемашина призначена для евакуації важкої бронетехніки з поля бою та її ремонту у польових умовах.

WZT-3 було виготовлено на базі танку Т-72. Зокрема, замість башти було встановлено потужний кран, лебідку, електрозварювальний апарат та інше устаткування для ремонту.

Також WZT-3 може здійснювати розгородження, проводити земляні роботи з облаштування позицій. З озброєння WZT-3 має два кулемети 12,7 та 7,62 мм, системи стеження.

Нове озброєння у ЗСУ

Раніше ми писали про те, що за поточний рік було допущено до експлуатації понад 900 нових зразків озброєння та військової техніки.

Зокрема, в Уряді заявили, що Україна за рік здатна виробити понад 3 млн дронів різних типів.

Нещодавно Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації Збройних сил України бронеавтомобіль підвищеної прохідності "Зубр". Він вирізняється мобільністю й маневровістю.

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