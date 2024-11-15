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Міноборони допустило до експлуатації ЗСУ бронеавтомобіль "Зубр"

П'ятниця 15 листопада 2024 11:25
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Міноборони допустило до експлуатації ЗСУ бронеавтомобіль "Зубр" Фото: бронеавтомобіль "Зубр" (mod.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації Збройних сил України (ЗСУ) бронеавтомобіль підвищеної прохідності "Зубр". Він вирізняється мобільністю й маневреністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерства оборони України.

Броньований автомобіль обладнаний вдосконаленою незалежною підвіскою, що забезпечує високий рівень прохідності та дозволяє впевнено рухатися навіть на складних ділянках місцевості з пристойною швидкістю.

"Неглибокі водні перешкоди – також не є проблемою для подолання на цьому бронеавтомобілі", - пише Міноборони.

Міноборони допустило до експлуатації ЗСУ бронеавтомобіль &quot;Зубр&quot;

Фото: бронеавтомобіль "Зубр" (mod.gov.ua)

Броньована конструкція автомобіля "Зубр" забезпечує надійний захист військових від вогню зі стрілецької зброї та знижує ризик травмування водія й пасажирів у разі вибуху на міні чи фугасі, закладеному ворогом.

Інженерні особливості цієї техніки дозволяють адаптувати її для різних задач: на бронеавтомобіль можна встановлювати додаткові системи озброєння, використовувати для перевезення особового складу або здійснювати евакуацію поранених з поля бою.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами першого заступника міністра оборони генерал-лейтенант Івана Гаврилюка за поточний рік було допущено до експлуатації понад 900 нових зразків озброєння та військової техніки.

Як відзначали в уряді, Україна за рік здатна виробити понад 3 млн дронів різних типів.

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