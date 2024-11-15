Міноборони допустило до експлуатації ЗСУ бронеавтомобіль "Зубр"

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації Збройних сил України (ЗСУ) бронеавтомобіль підвищеної прохідності "Зубр". Він вирізняється мобільністю й маневреністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерства оборони України .

Броньований автомобіль обладнаний вдосконаленою незалежною підвіскою, що забезпечує високий рівень прохідності та дозволяє впевнено рухатися навіть на складних ділянках місцевості з пристойною швидкістю.

"Неглибокі водні перешкоди – також не є проблемою для подолання на цьому бронеавтомобілі", - пише Міноборони.

Фото: бронеавтомобіль "Зубр" (mod.gov.ua)

Броньована конструкція автомобіля "Зубр" забезпечує надійний захист військових від вогню зі стрілецької зброї та знижує ризик травмування водія й пасажирів у разі вибуху на міні чи фугасі, закладеному ворогом.

Інженерні особливості цієї техніки дозволяють адаптувати її для різних задач: на бронеавтомобіль можна встановлювати додаткові системи озброєння, використовувати для перевезення особового складу або здійснювати евакуацію поранених з поля бою.