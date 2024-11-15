Міноборони допустило до експлуатації ЗСУ бронеавтомобіль "Зубр"
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації Збройних сил України (ЗСУ) бронеавтомобіль підвищеної прохідності "Зубр". Він вирізняється мобільністю й маневреністю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерства оборони України.
Броньований автомобіль обладнаний вдосконаленою незалежною підвіскою, що забезпечує високий рівень прохідності та дозволяє впевнено рухатися навіть на складних ділянках місцевості з пристойною швидкістю.
"Неглибокі водні перешкоди – також не є проблемою для подолання на цьому бронеавтомобілі", - пише Міноборони.
Фото: бронеавтомобіль "Зубр" (mod.gov.ua)
Броньована конструкція автомобіля "Зубр" забезпечує надійний захист військових від вогню зі стрілецької зброї та знижує ризик травмування водія й пасажирів у разі вибуху на міні чи фугасі, закладеному ворогом.
Інженерні особливості цієї техніки дозволяють адаптувати її для різних задач: на бронеавтомобіль можна встановлювати додаткові системи озброєння, використовувати для перевезення особового складу або здійснювати евакуацію поранених з поля бою.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами першого заступника міністра оборони генерал-лейтенант Івана Гаврилюка за поточний рік було допущено до експлуатації понад 900 нових зразків озброєння та військової техніки.
Як відзначали в уряді, Україна за рік здатна виробити понад 3 млн дронів різних типів.
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