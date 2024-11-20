Сделан на базе танка Т-72: что известно о бронемашине WZT-3, которую будет эксплуатировать ВСУ
Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в Вооруженных Силах бронемашину WZT-3. Она сделана на базе танка Т-72.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.
По данным Министерства, эта бронемашина предназначена для эвакуации тяжелой бронетехники с поля боя и ее ремонта в полевых условиях.
WZT-3 был изготовлен на базе танка Т-72. В частности, вместо башни был установлен мощный кран, лебедка, электросварочный аппарат и другое оборудование для ремонта.
Также WZT-3 может производить разграждение, проводить земляные работы по обустройству позиций. Из вооружения WZT-3 имеет два пулемета 12,7 и 7,62 мм, системы слежения.
Новое вооружение в ВСУ
Ранее мы писали о том, что за текущий год было допущено к эксплуатации более 900 новых образцов вооружения и военной техники .
В частности, в Правительстве заявили, что Украина за год способна произвести более 3 млн дронов разных типов.
Недавно Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию Вооруженных сил Украины бронеавтомобиль повышенной проходимости "Зубр". Он отличается мобильностью и маневровостью.
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