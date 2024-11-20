Сделан на базе танка Т-72: что известно о бронемашине WZT-3, которую будет эксплуатировать ВСУ

Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в Вооруженных Силах бронемашину WZT-3. Она сделана на базе танка Т-72.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.

По данным Министерства, эта бронемашина предназначена для эвакуации тяжелой бронетехники с поля боя и ее ремонта в полевых условиях.

WZT-3 был изготовлен на базе танка Т-72. В частности, вместо башни был установлен мощный кран, лебедка, электросварочный аппарат и другое оборудование для ремонта.

Также WZT-3 может производить разграждение, проводить земляные работы по обустройству позиций. Из вооружения WZT-3 имеет два пулемета 12,7 и 7,62 мм, системы слежения.

Новое вооружение в ВСУ

Ранее мы писали о том, что за текущий год было допущено к эксплуатации более 900 новых образцов вооружения и военной техники .

В частности, в Правительстве заявили, что Украина за год способна произвести более 3 млн дронов разных типов.