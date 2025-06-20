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Не зробив цього - отримав штраф. Поліція нагадала водіям про важливе правило

П'ятниця 20 червня 2025 12:28
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Не зробив цього - отримав штраф. Поліція нагадала водіям про важливе правило Поліція нагадала про часте порушення водіїв (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

У поліції нагадують водіям про обов’язковість використання покажчиків повороту при певних маневрах. Недотримання цього правила може призвести до аварій і адміністративної відповідальності.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення поліції Київської області у Telegram.

Вчасний сигнал - безпека на дорозі

Подання сигналу світловим покажчиком повороту перед маневром - обов’язок кожного водія. Ігнорування цього правила може призвести до аварійних ситуацій.

"Нещодавно на вулиці Київський Шлях у Борисполі патрульні зупинили автомобіль Mercedes-Benz GLS 400. Водій, змінюючи смугу руху, не подав сигнал покажчиком повороту. На керманича склали постанову за ч. 2 ст. 122 КУпАП - порушення правил користування попереджувальними сигналами", - заявили у поліції.

Додамо, що за цією статтею передбачений штраф у розмірі 510 гривень.

Правила використання сигналу про поворот

Сигнал повороту необхідно вмикати:

  • перед початком руху або зупинкою;
  • перед поворотом, розворотом чи перестроюванням.

Сигнал слід подавати завчасно - не менш ніж за 50-100 м у населених пунктах і за 150-200 м поза ними, залежно від швидкості руху. Після завершення маневру його потрібно вимикати одразу.

Пам’ятайте: вчасний сигнал - це безпека для вас і для інших учасників дорожнього руху.

Раніше ми писали про те, скільки можна їхати в місті та на трасі і що треба знати водіям про обмеження швидкості.

Читайте також про те, що неправильна зупинка авто - це не лише порушення, а й загроза безпеці. За зупинку на переходах, перехрестях чи біля зупинок транспорту водіям загрожує штраф 340 гривень.

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