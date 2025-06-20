Не сделал этого - получил штраф. Полиция напомнила водителям о важном правиле
В полиции напоминают водителям об обязательности использования указателей поворота при некоторых маневрах. Несоблюдение этого правила может привести к авариям и административной ответственности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции Киевской области в Telegram.
Своевременный сигнал - безопасность на дороге
Подача сигнала световым указателем поворота перед маневром - обязанность каждого водителя. Игнорирование этого правила может привести к аварийным ситуациям.
"Недавно на улице Киевский Шлях в Борисполе патрульные остановили автомобиль Mercedes-Benz GLS 400. Водитель, меняя полосу движения, не подал сигнал указателем поворота. На водителя составили постановление по ч. 2 ст. 122 КУоАП - нарушение правил пользования предупредительными сигналами", - заявили в полиции.
Добавим, что по этой статье предусмотрен штраф в размере 510 гривен.
Правила использования сигнала о повороте
Сигнал поворота необходимо включать:
- перед началом движения или остановкой;
- перед поворотом, разворотом или перестроением.
Сигнал следует подавать заранее - не менее чем за 50-100 м в населенных пунктах и за 150-200 м вне их, в зависимости от скорости движения. После завершения маневра его нужно выключать сразу.
Помните: своевременный сигнал - это безопасность для вас и для других участников дорожного движения.
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