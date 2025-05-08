Список місць, де зупинка авто заборонена: які штрафи передбачені

Неправильна зупинка - це не просто порушення, а потенційна небезпека для учасників дорожнього руху. За порушення можна отримати штраф.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Патрульну поліцію Київської області .

За що штрафують

Зупинка на пішохідному переході, біля зупинки громадського транспорту або на перехресті - найпоширеніші порушення, які щоденно фіксують інспектори. За такі дії водій сплачує штраф у розмірі 340 гривень відповідно до ч. 1 ст. 122 КУпАП.

Зупинка заборонена:

на залізничних переїздах;

на трамвайних коліях;

на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, а також у тунелях;

на пішохідних переходах і ближче ніж 10 метрів від них з обох боків (крім надання переваги в русі);

на перехрестях та ближче ніж 10 метрів від краю перехрещуваної проїзної частини;

у місцях, де між авто та розміткою чи краєм дороги - менше 3 метрів;

ближче ніж 30 метрів від зупинки маршруток (або знаку зупинки - якщо платформи немає);

ближче ніж 10 метрів від місця дорожніх робіт, де це заважає техніці;

у місцях, де неможливий зустрічний роз’їзд чи об’їзд авто;

там, де авто закриває світлофор або дорожні знаки;

ближче ніж 10 метрів від виїздів із прилеглих територій.

Чому це важливо

Усі ці правила спрямовані на безпеку: неправильна зупинка може створити аварійну ситуацію, обмежити огляд для інших учасників руху або ускладнити проїзд спецтехніки.

Поліція закликає водіїв дотримуватись ПДР, особливо правил зупинки і стоянки, щоб уникнути штрафів і не створювати небезпеки на дорозі.