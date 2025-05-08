Список місць, де зупинка авто заборонена: які штрафи передбачені
Неправильна зупинка - це не просто порушення, а потенційна небезпека для учасників дорожнього руху. За порушення можна отримати штраф.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Патрульну поліцію Київської області.
За що штрафують
Зупинка на пішохідному переході, біля зупинки громадського транспорту або на перехресті - найпоширеніші порушення, які щоденно фіксують інспектори. За такі дії водій сплачує штраф у розмірі 340 гривень відповідно до ч. 1 ст. 122 КУпАП.
Зупинка заборонена:
- на залізничних переїздах;
- на трамвайних коліях;
- на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, а також у тунелях;
- на пішохідних переходах і ближче ніж 10 метрів від них з обох боків (крім надання переваги в русі);
- на перехрестях та ближче ніж 10 метрів від краю перехрещуваної проїзної частини;
- у місцях, де між авто та розміткою чи краєм дороги - менше 3 метрів;
- ближче ніж 30 метрів від зупинки маршруток (або знаку зупинки - якщо платформи немає);
- ближче ніж 10 метрів від місця дорожніх робіт, де це заважає техніці;
- у місцях, де неможливий зустрічний роз’їзд чи об’їзд авто;
- там, де авто закриває світлофор або дорожні знаки;
- ближче ніж 10 метрів від виїздів із прилеглих територій.
Чому це важливо
Усі ці правила спрямовані на безпеку: неправильна зупинка може створити аварійну ситуацію, обмежити огляд для інших учасників руху або ускладнити проїзд спецтехніки.
Поліція закликає водіїв дотримуватись ПДР, особливо правил зупинки і стоянки, щоб уникнути штрафів і не створювати небезпеки на дорозі.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні діють високі штрафи за низку серйозних порушень ПДР. Серед них - їзда з "нелегальними" номерами, перевищення швидкості на понад 50 км/год, втеча з місця ДТП, використання спецсигналів без дозволу, водіння без прав або в стані сп'яніння. Максимальні санкції сягають 51 тисячі гривень, а за повторні порушення можливе навіть вилучення авто.
Також ми розповідали, що робити водіям, які не згодні зі штрафом за порушення правил дорожнього руху.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.