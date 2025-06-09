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Скільки можна їхати в місті та на трасі: водіям нагадали про обмеження швидкості

Понеділок 09 червня 2025 21:03
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Скільки можна їхати в місті та на трасі: водіям нагадали про обмеження швидкості Фото: Контроль швидкості руху (facebook.com/kyivpatrol)
Автор: Тетяна Веремєєва

Водіям нагадали про важливість дотримання швидкісного режиму. Перевищення навіть на кілька кілометрів може призвести до серйозної ДТП.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Правоохоронці пояснюють, що на високій швидкості гальмівний шлях значно зростає, а часу на реакцію - менше. Це особливо критично в населених пунктах і пішохідних зонах, де можливість раптової появи перешкоди вища.

Які обмеження швидкості діють в Україні:

  • у населених пунктах - до 50 км/год;
  • у житлових і пішохідних зонах - до 20 км/год;
  • поза населеними пунктами - до 90 км/год, або 110 км/год, якщо є розділювальна смуга;
  • на автомагістралях – до 130 км/год.

Порушення швидкісного режиму є однією з головних причин смертності на дорогах. Дотримання ПДР може врятувати життя - як водію, так і пішоходам.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні хочуть змінити систему штрафів за перевищення швидкості. Замість нинішнього "дозволеного" перевищення у 20 км/год пропонують запровадити відповідальність уже за +10 км/год і встановити градацію штрафів залежно від величини перевищення.

Це пов'язано з тим, що надмірна швидкість є головною причиною смертності в ДТП - лише у 2024 році вона стала причиною 55% смертей на дорогах. Законопроєкт №13314 вже внесено до Ради, але він ще не ухвалений.

Також ми писали, що неправильна зупинка авто - це не лише порушення, а й загроза безпеці. За зупинку на переходах, перехрестях чи біля зупинок транспорту водіям загрожує штраф 340 гривень.

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ПДР Автомобільний рух Штрафи
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