У ніч на 19 листопада Кримський міст, за даними моніторингових каналів, зазнав нової атаки. Очевидці повідомляють про потужні вибухи, а частина каналів пише про влучання в залізничну частину мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські моніторингові канали.

За даними російських моніторингових каналів, уночі міст зазнав ударів, а очевидці чули потужні вибухи. Один з каналів повідомляє про два влучання в залізничну частину мосту.

У Telegram-каналі Insider UA пишуть щонайменше про чотири влучання, попередньо також по залізничній частині.

Офіційних даних про наслідки атаки поки немає, російська влада ситуацію не коментувала.

Оновлення 0:40

Окупаційний "глава" Криму Сергій Аксьонов підтвердив, що внаслідок чергової атаки рух Кримським мостом тимчасово перекрито. За його словами, відповідні служби оцінюють завдані пошкодження.

Кримський міст перебуває під ударами кілька днів поспіль. 16 листопада він зазнав першої атаки, після якої супутникові знімки показали пошкодження дорожнього полотна в кількох місцях і деформацію арки. У ніч на 17 листопада в районі Керченської протоки знову пролунали вибухи, а OSINT-пабліки повідомили, що частина автомобільного прольоту та арка обвалилися у воду.