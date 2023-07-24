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Зробив нову пропозицію. Генсек ООН закликав Росію повернутися до "зернової угоди"

Фото: Антоніу Гутерреш, генсек ООН (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав Росію повернутися до "зернової угоди" після того, як він зробив нову пропозицію щодо ініціативи.

Як повідомляє РБК-Україна, слова генсека ООН наводить Askanews.

"Я закликаю Росію повернутися до реалізації Чорноморської ініціативи відповідно до моєї останньої пропозиції", - заявив генсек.

Він наголосив, що зараз Росія та Україна відіграють ключову роль у забезпеченні продовольчої безпеки по всьому світу.

Як зазначив Гутерреш, зі свого боку він підтверджує, що підтримує забезпечення доступу на світові ринки продовольства та добрив як з України, так і Росії. Таким чином, продовольча безпека буде "забезпечена для всіх".

Вихід Росії із "зернової угоди"

Нагадаємо, минулого тижня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що його країна припиняє свою участь у "зерновій угоді". Вона дозволяла експортувати українське продовольство Чорним морем.

Представники країни-агресора вирішили виправдати свій крок нібито тим, що їхні умови у межах домовленостей не виконуються. Найчастіше вони скаржилися на відсутність транзиту аміаку через Україну.

У відповідь на такий крок Москви президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити український експорт Чорним морем, але вже без участі РФ. У Кремлі відреагували на це погрозами топити всі кораблі, які прямуватимуть до портів України.

Водночас, російський диктатор Володимир Путін вирішив висунути вимоги для того, щоб Росія відновила участь у "зерновій угоді". Він захотів скасування низки санкцій і не тільки.

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