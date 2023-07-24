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Сделал новое предложение. Генсек ООН призвал Россию вернуться в "зерновую сделку"

Фото: Антониу Гутерриш, генсек ООН (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию вернуться в "зерновую сделку" после того, как он сделал новое предложение по инициативе.

Как сообщает РБК-Украина, слова генсека ООН приводит Askanews.

"Я призываю Россию вернуться к реализации Черноморской инициативы в соответствии с моим последним предложением", - заявил генсек.

Он подчеркнул, что сейчас Россия и Украина играют ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности по всему миру.

Как отметил Гутерриш, со своей стороны он подтверждает, что поддерживает обеспечение доступа на мировые рынки продовольствия и удобрений как из Украины, так и из России. Таким образом, продовольственная безопасность будет "обеспечена для всех".

Выход России из "зерновой сделки"

Напомним, на прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его страна прекращает свое участие в "зерновой сделке". Она позволяла экспортировать украинское продовольствие по Черному морю.

Представители страны-агрессора решили оправдать свой шаг якобы тем, что их условия в рамках договоренностей не выполняются. Чаще всего они жаловались на отсутствие транзита аммиака через Украину.

В ответ на такой шаг Москвы президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить украинский экспорт по Черному морю, но уже без участия РФ. В Кремле отреагировали на это угрозами топить все корабли, которые будут направляться в порты Украины.

В то же время российский диктатор Владимир Путин решил выдвинуть требования для того, чтобы Россия возобновила участие в "зерновой сделке". Он захотел отмены ряда санкций и не только.

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