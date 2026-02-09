Зробіть це негайно: ТЦК звернувся до чоловіків із правом на відстрочку

Якщо військовозобов'язаний має право на відстрочку від служби, але досі її не отримав, то варто зробити це негайно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на групу комунікацій Вінницького обласного ТЦК та СП.
У ТЦК зазначають, що факт наявності права на відстрочку не означає, що вона вже чинна.
"Якщо ви маєте право на відстрочку від військової служби, але досі її не отримали - варто зробити це негайно. Факт наявності такого права не означає, що відстрочка вже діє", - йдеться в заяві.
Отримати відстрочку від мобілізації можна через застосунок "Резерв+", що швидко та зручно.
Або звернутися до найближчого Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) у вашому місті.
Автоматичне продовження. Якщо є підстава, додаткових дій не потрібно - система оновить відстрочку сама.
Нова заява. Треба обрати один зі способів:
Перевірити актуальність своїх даних можна у державних реєстрах. Якщо система не знайде підтвердження підстави, автоматичного продовження відстрочки не буде.
Раніше, щоб продовжити відстрочку від служби, потрібно було збирати документи, особисто відвідувати ТЦК, стояти в черзі та чекати на розгляд понад тиждень. Процедуру доводилося повторювати кожні 90 днів.
Зараз у більшості випадків - близько 90% - усе відбувається автоматично: підстави перевіряються через державні реєстри, відстрочка продовжується без додаткових заяв чи довідок, а підтвердження з’являється у застосунку "Резерв+". Лише у решті випадків документи подають через ЦНАП.
