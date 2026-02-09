UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Зробіть це негайно: ТЦК звернувся до чоловіків із правом на відстрочку

Фото: ТЦК звернувся до всіх, хто має право на відстрочку від мобілізації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Якщо військовозобов'язаний має право на відстрочку від служби, але досі її не отримав, то варто зробити це негайно.

У ТЦК зазначають, що факт наявності права на відстрочку не означає, що вона вже чинна.

"Якщо ви маєте право на відстрочку від військової служби, але досі її не отримали - варто зробити це негайно. Факт наявності такого права не означає, що відстрочка вже діє", - йдеться в заяві.

Як отримати відстрочку

Отримати відстрочку від мобілізації можна через застосунок "Резерв+", що швидко та зручно.

Або звернутися до найближчого Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) у вашому місті.

Порядок оформлення

Автоматичне продовження. Якщо є підстава, додаткових дій не потрібно - система оновить відстрочку сама.

Нова заява. Треба обрати один зі способів:

  • через застосунок "Резерв+" онлайн і швидко;
  • через ЦНАП - якщо не користуєтеся смартфоном або підстава ще не оцифрована.

Перевірка даних

Перевірити актуальність своїх даних можна у державних реєстрах. Якщо система не знайде підтвердження підстави, автоматичного продовження відстрочки не буде.

Чому це важливо

Раніше, щоб продовжити відстрочку від служби, потрібно було збирати документи, особисто відвідувати ТЦК, стояти в черзі та чекати на розгляд понад тиждень. Процедуру доводилося повторювати кожні 90 днів.

Зараз у більшості випадків - близько 90% - усе відбувається автоматично: підстави перевіряються через державні реєстри, відстрочка продовжується без додаткових заяв чи довідок, а підтвердження з’являється у застосунку "Резерв+". Лише у решті випадків документи подають через ЦНАП.

Хто з правом на відстрочку підлягає автопродовженню:

  • батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;
  • ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сімʼї;
  • опікуни людини, яку визнано недієздатною;
  • ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи;
  • люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю;
  • батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
  • вчителі шкіл;
  • люди з інвалідністю;
  • тимчасово непридатні до служби;
  • батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
  • батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
  • ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
  • ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи;
  • жінки та чоловіки військових з дитиною;
  • батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;
  • студенти, аспіранти;
  • працівники вищої та профосвіти;
  • люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану;
  • родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;
  • люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України;
  • військові, звільнені з полону.

Нагадаємо, що в Міноборони розповіли, хто має право на відстрочку і коли її можуть забрати.

Додамо, раніше адвокат в коментарі РБК-Україна розповіла, чи можуть військовозобов’язаних, які вже мають офіційно оформлену відстрочку, відправляти на ВЛК.

Також ми повідомляли, що вирішили у Верховній Раді щодо законопроєкту №13574, який, серед іншого, передбачав втрату відстрочки від мобілізації для студентів, які розпочали навчання після 25 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЦКМобілізація в УкраїніВідстрочка