Общество Образование Деньги Изменения

Сделайте это немедленно: ТЦК обратился к мужчинам с правом на отсрочку

Фото: ТЦК обратился ко всем, кто имеет право на отсрочку от мобилизации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Если военнообязанный имеет право на отсрочку от службы, но до сих пор ее не получил, то стоит сделать это немедленно.

В ТЦК отмечают, что факт наличия права на отсрочку не означает, что она уже вступила в силу.

"Если вы имеете право на отсрочку от военной службы, но до сих пор ее не получили - стоит сделать это немедленно. Факт наличия такого права не означает, что отсрочка уже действует", - говорится в заявлении.

Как получить отсрочку

Получить отсрочку от мобилизации можно через приложение "Резерв+", что быстро и удобно.

Или обратиться в ближайший Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) в вашем городе.

Порядок оформления

Автоматическое продление. Если есть основание, дополнительных действий не нужно - система обновит отсрочку сама.

Новое заявление. Нужно выбрать один из способов:

  • через приложение "Резерв+" онлайн и быстро;
  • через ЦНАП - если не пользуетесь смартфоном или основание еще не оцифровано.

Проверка данных

Проверить актуальность своих данных можно в государственных реестрах. Если система не найдет подтверждения основания, автоматического продления отсрочки не будет.

Почему это важно

Раньше, чтобы продлить отсрочку от службы, нужно было собирать документы, лично посещать ТЦК, стоять в очереди и ждать рассмотрения больше недели. Процедуру приходилось повторять каждые 90 дней.

Сейчас в большинстве случаев - около 90% - все происходит автоматически: основания проверяются через государственные реестры, отсрочка продлевается без дополнительных заявлений или справок, а подтверждение появляется в приложении "Резерв+". Только в остальных случаях документы подают через ЦНАП.

Кто с правом на отсрочку подлежит автопродлению:

  • родители, которые воспитывают тяжелобольного ребенка без инвалидности;
  • те, кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи;
  • опекуны человека, который признан недееспособным;
  • те, кто имеет жену (мужа) с инвалидностью III группы;
  • люди, которые ухаживают за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью;
  • родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;
  • учителя школ;
  • люди с инвалидностью;
  • временно непригодные к службе;
  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто имеют родных или отца или мать жены с инвалидностью I или II группы;
  • женщины и мужчины военных с ребенком;
  • родители трех и более детей в одном браке;
  • студенты, аспиранты;
  • работники высшего и профобразования;
  • люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;
  • родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;
  • люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;
  • военные, освобожденные из плена.

Напомним, что в Минобороны рассказали, кто имеет право на отсрочку и когда ее могут забрать.

Добавим, ранее адвокат в комментарии РБК-Украина рассказала, могут ли военнообязанных, которые уже имеют официально оформленную отсрочку, отправлять на ВВК.

Также мы сообщали, что решили в Верховной Раде по законопроекту №13574, который, среди прочего, предусматривал потерю отсрочки от мобилизации для студентов, которые начали обучение после 25 лет.

