Сделайте это немедленно: ТЦК обратился к мужчинам с правом на отсрочку

Если военнообязанный имеет право на отсрочку от службы, но до сих пор ее не получил, то стоит сделать это немедленно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на группу коммуникаций Винницкого областного ТЦК и СП.
В ТЦК отмечают, что факт наличия права на отсрочку не означает, что она уже вступила в силу.
"Если вы имеете право на отсрочку от военной службы, но до сих пор ее не получили - стоит сделать это немедленно. Факт наличия такого права не означает, что отсрочка уже действует", - говорится в заявлении.
Получить отсрочку от мобилизации можно через приложение "Резерв+", что быстро и удобно.
Или обратиться в ближайший Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) в вашем городе.
Автоматическое продление. Если есть основание, дополнительных действий не нужно - система обновит отсрочку сама.
Новое заявление. Нужно выбрать один из способов:
Проверить актуальность своих данных можно в государственных реестрах. Если система не найдет подтверждения основания, автоматического продления отсрочки не будет.
Раньше, чтобы продлить отсрочку от службы, нужно было собирать документы, лично посещать ТЦК, стоять в очереди и ждать рассмотрения больше недели. Процедуру приходилось повторять каждые 90 дней.
Сейчас в большинстве случаев - около 90% - все происходит автоматически: основания проверяются через государственные реестры, отсрочка продлевается без дополнительных заявлений или справок, а подтверждение появляется в приложении "Резерв+". Только в остальных случаях документы подают через ЦНАП.
