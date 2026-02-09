Сделайте это немедленно: ТЦК обратился к мужчинам с правом на отсрочку

В ТЦК отмечают, что факт наличия права на отсрочку не означает, что она уже вступила в силу.

"Если вы имеете право на отсрочку от военной службы, но до сих пор ее не получили - стоит сделать это немедленно. Факт наличия такого права не означает, что отсрочка уже действует", - говорится в заявлении.

Как получить отсрочку

Получить отсрочку от мобилизации можно через приложение "Резерв+", что быстро и удобно.

Или обратиться в ближайший Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) в вашем городе.

Порядок оформления

Автоматическое продление. Если есть основание, дополнительных действий не нужно - система обновит отсрочку сама.

Новое заявление. Нужно выбрать один из способов:

через приложение "Резерв+" онлайн и быстро;

через ЦНАП - если не пользуетесь смартфоном или основание еще не оцифровано.

Проверка данных

Проверить актуальность своих данных можно в государственных реестрах. Если система не найдет подтверждения основания, автоматического продления отсрочки не будет.

Почему это важно

Раньше, чтобы продлить отсрочку от службы, нужно было собирать документы, лично посещать ТЦК, стоять в очереди и ждать рассмотрения больше недели. Процедуру приходилось повторять каждые 90 дней.

Сейчас в большинстве случаев - около 90% - все происходит автоматически: основания проверяются через государственные реестры, отсрочка продлевается без дополнительных заявлений или справок, а подтверждение появляется в приложении "Резерв+". Только в остальных случаях документы подают через ЦНАП.

Кто с правом на отсрочку подлежит автопродлению: