UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Зробили ставку на терор: Буданов пояснив, чому в росіян часу лише до кінця лютого

Фото: начальник ГУР МО Кирило Буданов (rbc.ua)
Автор: Антон Корж

В Росії сподіваються, що загроза знищення української енергетики змусить Україну піти на переговори на російських умовах. Але це обмежений фактор впливу, тож РФ поспішає зі своїми "пропозиціями".

Як передає РБК-Україна, про це сказав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю 24 Каналу.

Буданов пояснив, що росіяни проводили глибинні дослідження перед тим, як ухвалити тактику, що базується на масованих терористичних актах проти енергетичних об'єктів. Росіяни, зазначив він, дійшли загалом вірного висновку - фактор загрози знищення енергетики лякає.

"Фактор саме загрози того, що вони зруйнують нашу енергетику перед зимовим сезоном, буде мати максимальний вплив: по-перше, на українське суспільство, по-друге, на наших західних партнерів. Бо що це така тема, яка всіх лякає. Усіх - із різних причин, але об’єднує страх", - зазначив керівник ГУР МО.

Проте, підкреслив Буданов, цей фактор впливу чітко обмежений за часовим проміжком - до кінця лютого. Тому росіяни вивели наступний висновок - теракти проти української енергосистеми та загроза її знищення є фактором впливу для посилення позицій Кремля, але дуже обмеженим.

"І оскільки він обмежений за часом, то й виходити з будь-якими пропозиціями потрібно до завершення цього періоду. Тож тримаємось. Ми це пройдемо", - резюмував він.

Зазначимо, Буданов раніше повідомив, що "вікно можливостей" для завершення війни в Україні відкриється тільки у лютому 2026 року. При цьому без допомоги президента США Дональда Трампа завершити війну буде неможливо.

Додамо, що в Україні зараз діють графіки погодинних відключень електроенергії, оскільки російські ракетно-дронові теракти пошкодили велику кількість енергетичних об'єктів. Зокрема в ніч на 19 листопада росіяни запустили по Україні 48 ракет та 470 дронів різних типів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїнаКирило БудановВійна в Україні