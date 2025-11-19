Поставили на террор: Буданов объяснил, почему у россиян времени только до конца февраля

Буданов пояснил, что россияне проводили глубинные исследования перед тем, как принять тактику, основанную на массированных террористических актах против энергетических объектов. Россияне, отметил он, пришли в целом к верному выводу - фактор угрозы уничтожения энергетики пугает.

"Фактор именно угрозы того, что они разрушат нашу энергетику перед зимним сезоном, будет иметь максимальное влияние: во-первых, на украинское общество, во-вторых, на наших западных партнеров. Потому что это такая тема, которая всех пугает. Всех - по разным причинам, но объединяет страх", - отметил руководитель ГУР МО.

Однако, подчеркнул Буданов, этот фактор влияния четко ограничен по временному промежутку - до конца февраля. Поэтому россияне вывели следующий вывод - теракты против украинской энергосистемы и угроза ее уничтожения является фактором влияния для усиления позиций Кремля, но очень ограниченным.

"И поскольку он ограничен по времени, то и выходить с любыми предложениями нужно до завершения этого периода. Поэтому держимся. Мы это пройдем", - резюмировал он.