Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Поставили на террор: Буданов объяснил, почему у россиян времени только до конца февраля

Фото: начальник ГУР МО Кирилл Буданов (rbc.ua)
Автор: Антон Корж

В России надеются, что угроза уничтожения украинской энергетики заставит Украину пойти на переговоры на российских условиях. Но это ограниченный фактор влияния, поэтому РФ спешит со своими "предложениями".

Как передает РБК-Украина, об этом сказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью 24 Каналу.

Буданов пояснил, что россияне проводили глубинные исследования перед тем, как принять тактику, основанную на массированных террористических актах против энергетических объектов. Россияне, отметил он, пришли в целом к верному выводу - фактор угрозы уничтожения энергетики пугает.

"Фактор именно угрозы того, что они разрушат нашу энергетику перед зимним сезоном, будет иметь максимальное влияние: во-первых, на украинское общество, во-вторых, на наших западных партнеров. Потому что это такая тема, которая всех пугает. Всех - по разным причинам, но объединяет страх", - отметил руководитель ГУР МО.

Однако, подчеркнул Буданов, этот фактор влияния четко ограничен по временному промежутку - до конца февраля. Поэтому россияне вывели следующий вывод - теракты против украинской энергосистемы и угроза ее уничтожения является фактором влияния для усиления позиций Кремля, но очень ограниченным.

"И поскольку он ограничен по времени, то и выходить с любыми предложениями нужно до завершения этого периода. Поэтому держимся. Мы это пройдем", - резюмировал он.

 

Отметим, Буданов ранее сообщил, что "окно возможностей" для завершения войны в Украине откроется только в феврале 2026 года. При этом без помощи президента США Дональда Трампа завершить войну будет невозможно.

Добавим, что в Украине сейчас действуют графики почасовых отключений электроэнергии, поскольку российские ракетно-дронные теракты повредили большое количество энергетических объектов. В частности в ночь на 19 ноября россияне запустили по Украине 48 ракет и 470 дронов различных типов.

Война в Украине