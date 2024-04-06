ua en ru
Сб, 06 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Для зриву контрнаступу РФ нам потрібно підготувати великий резерв, - Зеленський

Субота 06 квітня 2024 19:26
UA EN RU
Для зриву контрнаступу РФ нам потрібно підготувати великий резерв, - Зеленський Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Україна має підготувати значний особовий склад та мати резерв серед військових для того, щоб зривати контрнаступальні дії ворога.

Про це розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю.

За словами президента, наразі сьогодні на фронті складна, але стабілізована. Ворог не просувається, а там, де він йде вперед, його відкидають назад. Однак і українські військові мають успіхи та роблять кроки вперед.

"Всі ці бойові дії у більшості своїй, 90% - це все схід України. Це різні напрямки, не тільки Авдіївка. Але зараз ситуація стабілізована, згідно з доповіддю військових, з якими я щоденно в контакті", - розповів Зеленський.

Однак він впевнений, що Україні необхідно підготовити значний особовий склад для того, щоб зривати контрнаступальні дії ворога.

"Він має бути підготовлений, укомплектовані бригади, які приходять замість тих, хто зараз стоїть. Бригади, які повинні будуть підготовлені, а значить має бути підготовлений великий об'єм резерву. Резерву не просто з молодих хлопців та юнаків, а з людей, які з досвідом, які пройшли бойове злагодження та мають бойовий досвід", - сказав Зеленський.

Наступ РФ

Аналітики ISW заявили, що російські війська наприкінці весни чи на початку літа можуть розпочати масштабний наступ на Донецькому напрямку.

При цьому вони вважають, що російські війська, ймовірно, зможуть почати узгоджену широкомасштабну наступальну операцію тільки на одному оперативному напрямку через обмеженість власних людських ресурсів і планування.

Плани зі звільнення територій

Раніше командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк говорив, що ситуація на фронті залишається важкою, але контрольованою. За його словами, Україна планує провести цього року контрударні дії.

А головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що останнім часом кількість повернутих Силами оборони України позицій перевищує кількість втрачених.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні Контрнаступ ЗСУ
NEWS
Обстріл Харкова: є жертва, ще одна людина постраждала
Обстріл Харкова: є жертва, ще одна людина постраждала
DAILY
Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС