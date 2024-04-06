Для срыва контрнаступления РФ нам нужно подготовить большой резерв, - Зеленский

Украина должна подготовить значительный личный состав и резерв военных для того, чтобы срывать контрнаступательные действия врага.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью.

По словам президента, сегодня на фронте сложная, но стабилизированная. Враг не продвигается, а там, где он идет вперед, его отбрасывают назад. Однако и украинские военные преуспевают и делают шаги вперед.

"Все эти боевые действия в большинстве своем, 90% - это все восток Украины. Это разные направления, не только Авдеевка. Но сейчас ситуация стабилизирована, согласно докладу военных, с которыми я ежедневно в контакте", - рассказал Зеленский.

Однако он уверен, что Украине необходимо подготовить значительный личный. состав для того, чтобы срывать контрнаступательные действия противника.

"Он должен быть подготовлен, укомплектованы бригады, которые приходят вместо тех, кто сейчас стоит. Бригады, которые должны будут подготовлены, а значит, должен быть подготовлен большой объем резерва. Резерва не просто из молодых парней и юношей, а из людей, которые с опытом, которые прошли боевое согласование и имеют боевой опыт", - сказал Зеленский.

Наступление РФ

Аналитики ISW заявили, что российские войска в конце весны или начале лета могут начать масштабное наступление на Донецком направлении.

При этом они считают, что российские войска, вероятно, смогут начать согласованную широкомасштабную наступательную операцию только на одном оперативном направлении из-за ограниченности собственных ресурсов и планирования.

Планы по освобождению территорий

Ранее командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк говорил, что ситуация на фронте остается тяжелой, но контролируемой. По его словам, Украина планирует провести в этом году контрударные действия.

А главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в последнее время количество возвращенных Силами обороны Украины позиций превышает количество потерянных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.