ua en ru
Сб, 06 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Для срыва контрнаступления РФ нам нужно подготовить большой резерв, - Зеленский

Суббота 06 апреля 2024 19:26
UA EN RU
Для срыва контрнаступления РФ нам нужно подготовить большой резерв, - Зеленский Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украина должна подготовить значительный личный состав и резерв военных для того, чтобы срывать контрнаступательные действия врага.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью.

По словам президента, сегодня на фронте сложная, но стабилизированная. Враг не продвигается, а там, где он идет вперед, его отбрасывают назад. Однако и украинские военные преуспевают и делают шаги вперед.

"Все эти боевые действия в большинстве своем, 90% - это все восток Украины. Это разные направления, не только Авдеевка. Но сейчас ситуация стабилизирована, согласно докладу военных, с которыми я ежедневно в контакте", - рассказал Зеленский.

Однако он уверен, что Украине необходимо подготовить значительный личный. состав для того, чтобы срывать контрнаступательные действия противника.

"Он должен быть подготовлен, укомплектованы бригады, которые приходят вместо тех, кто сейчас стоит. Бригады, которые должны будут подготовлены, а значит, должен быть подготовлен большой объем резерва. Резерва не просто из молодых парней и юношей, а из людей, которые с опытом, которые прошли боевое согласование и имеют боевой опыт", - сказал Зеленский.

Наступление РФ

Аналитики ISW заявили, что российские войска в конце весны или начале лета могут начать масштабное наступление на Донецком направлении.

При этом они считают, что российские войска, вероятно, смогут начать согласованную широкомасштабную наступательную операцию только на одном оперативном направлении из-за ограниченности собственных ресурсов и планирования.

Планы по освобождению территорий

Ранее командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк говорил, что ситуация на фронте остается тяжелой, но контролируемой. По его словам, Украина планирует провести в этом году контрударные действия.

А главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в последнее время количество возвращенных Силами обороны Украины позиций превышает количество потерянных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине Контрнаступление ВСУ
NEWS
Обстрел Харькова: есть жертва, еще один человек пострадал
Обстрел Харькова: есть жертва, еще один человек пострадал
DAILY
Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС