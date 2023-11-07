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Зрівняли із землею. Прикордонники з мінометів вдарили по росіянах під Бахмутом (відео)

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України виявили позиції росіян на Бахмутському напрямку і вдарили по них із мінометів. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Окупанти під завалами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прикордонники влучними пострілами з мінометів зрівняли з землею позицію противника біля Бахмута.

На відео можна побачити вдалі удари українських бійців по окопах росіян. 

Українські воїни знищують окупантів

Втрати Росії у війні в Україні на вівторок, 7 листопада, склали 890 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 306 860 військових. Крім того, ЗСУ підбили 5 танків та знищили 21 артсистему.

Також українські бійці знищили російську реактивну систему залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок" та дві самохідні гаубиці 2С19 "Мста-С" на Таврійському напрямку.

А за останній тиждень Сили оборони знищили рекордну кількість опорних пунктів росіян з використанням безпілотників.

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