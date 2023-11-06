Оператори "Армії дронів" за тиждень знищили рекордну кількість опорних пунктів росіян

Сили оборони України за останній тиждень знищили рекордну кількість опорних пунктів росіян з використанням безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова .

"Рекордна кількість уражених опорних пунктів росіян - результати від "Армії дронів", - йдеться у повідомленні.

Фото: Втрати росіян (t.me/zedigital)

Зазначається, що оператори БпЛА "мінуснули" 335 позицій, що є абсолютним рекордом. Також серед ураженого - 83 бойові броньовані машини, 72 вантажівки, 36 танків та сотні окупантів.

"Продовжуємо системно підсилювати Сили оборони дронами. Більше безпілотників - ефективніші результати", - додав Федоров.

Українські військові знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на понеділок, 6 листопада, склали 880 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 305 970 військових. Крім того, ЗСУ "приземлили" 20 БПЛА і підбили 4 танки.

Також повідомлялось, що за минулий тиждень Сили оборони ліквідували близько десяти батальйонів загарбників, тобто на один більше, ніж тижнем раніше.

Українські бійці на Таврійському напрямку продовжують завдавати втрат російським загарбникам. Зокрема, за минулу добу ЗСУ знищили понад 400 окупантів, 5 одиниць техніки та два склади боєприпасів ворога.