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Сравняли с землей. Пограничники из минометов ударили по россиянам под Бахмутом (видео)

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины обнаружили позиции россиян на Бахмутском направлении и ударили по ним из минометов. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Оккупанты под завалами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники точными выстрелами из минометов сравняли с землей позицию противника возле Бахмута.

На видео можно увидеть удачные удары украинских бойцов по окопам россиян.

Украинские воины уничтожают оккупантов

Потери России в войне в Украине на вторник, 7 ноября, составили 890 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 306 860 военных. Кроме того, ВСУ подбили 5 танков и уничтожили 21 артсистему.

Также украинские бойцы уничтожили российскую реактивную систему залпового огня ТОС-1А "Сонцепёк" и две самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С" на Таврическом направлении.

А за последнюю неделю Силы обороны уничтожили рекордное количество опорных пунктов россиян с использованием беспилотников.

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Российская ФедерацияДонецкая областьБахмутВойна в Украинепограничная служба