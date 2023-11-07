Сравняли с землей. Пограничники из минометов ударили по россиянам под Бахмутом (видео)

Силы обороны Украины обнаружили позиции россиян на Бахмутском направлении и ударили по ним из минометов. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
"Оккупанты под завалами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пограничники точными выстрелами из минометов сравняли с землей позицию противника возле Бахмута.
На видео можно увидеть удачные удары украинских бойцов по окопам россиян.
Потери России в войне в Украине на вторник, 7 ноября, составили 890 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 306 860 военных. Кроме того, ВСУ подбили 5 танков и уничтожили 21 артсистему.
Также украинские бойцы уничтожили российскую реактивную систему залпового огня ТОС-1А "Сонцепёк" и две самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С" на Таврическом направлении.
А за последнюю неделю Силы обороны уничтожили рекордное количество опорных пунктов россиян с использованием беспилотников.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.