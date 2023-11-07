ua en ru
Вт, 07 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зрівняли із землею. Прикордонники з мінометів вдарили по росіянах під Бахмутом (відео)

Бахмутський район, Вівторок 07 листопада 2023 18:43
UA EN RU
Зрівняли із землею. Прикордонники з мінометів вдарили по росіянах під Бахмутом (відео) Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України виявили позиції росіян на Бахмутському напрямку і вдарили по них із мінометів. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Окупанти під завалами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прикордонники влучними пострілами з мінометів зрівняли з землею позицію противника біля Бахмута.

На відео можна побачити вдалі удари українських бійців по окопах росіян.

Українські воїни знищують окупантів

Втрати Росії у війні в Україні на вівторок, 7 листопада, склали 890 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 306 860 військових. Крім того, ЗСУ підбили 5 танків та знищили 21 артсистему.

Також українські бійці знищили російську реактивну систему залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок" та дві самохідні гаубиці 2С19 "Мста-С" на Таврійському напрямку.

А за останній тиждень Сили оборони знищили рекордну кількість опорних пунктів росіян з використанням безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Донецька область Бахмут Війна в Україні пограничная служба
NEWS
Чекає морозів. У ГУР назвали кількість ракет, які вже накопичила Росія
Чекає морозів. У ГУР назвали кількість ракет, які вже накопичила Росія
DAILY
Антс Ківісельг, розвідка Естонії: Зима для українців буде важкою, Росія продовжить атаки
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Антс Ківісельг, розвідка Естонії: Зима для українців буде важкою, Росія продовжить атаки